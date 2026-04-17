Les entreprises de transport maritime demandent des éclaircissements avant de traverser Hormuz

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* La menace des mines n'est pas pleinement comprise, selon un avis de la marine américaine

* Les chargeurs norvégiens soulignent également l'incertitude concernant les mines

* L'OMI de l'ONU déclare qu'elle est en train de vérifier les détails

(Les commentaires des analystes de BIMCO, Hapag-Lloyd, Maersk et Kpler ont été ajoutés) par Jesus Calero

Les compagnies maritimes ont accueilli avec prudence l'annonce par l'Iran de l'ouverture du détroit d'Ormuz, mais ont déclaré qu'elles exigeraient des clarifications, notamment sur le risque de mines, avant que les navires n'empruntent le point d'entrée vers le Golfe.

Le ministre des affaires étrangères, Abbas Araqchi, a déclaré vendredi que le détroit d'Ormuz était ouvert à tous les navires commerciaux dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu de dix jours avec le Liban, ce qui a provoqué une chute des prix du pétrole et d'autres produits de base, tandis que les marchés boursiers se sont redressés.

Tous les navires commerciaux, y compris les navires américains, peuvent emprunter le détroit, mais leurs plans doivent être coordonnés avec le Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, a déclaré un haut fonctionnaire iranien à l'agence Reuters .

Le transit sera limité aux voies que l'Iran jugera sûres, et les navires militaires resteront interdits, a ajouté le haut fonctionnaire.

"Nous vérifions actuellement l'annonce récente de la réouverture du détroit d'Ormuz, en termes de respect de la liberté de navigation pour tous les navires marchands et de sécurité du passage", a déclaré Arsenio Dominguez, secrétaire général de l'Organisation maritime internationale (OMI), l'agence des Nations unies chargée des transports maritimes.

L'association des armateurs norvégiens a déclaré que plusieurs points devaient être clarifiés avant qu'un navire puisse traverser le détroit, notamment la présence de mines, les conditions iraniennes et la mise en œuvre pratique.

"Si cela représente un pas vers une ouverture, c'est un développement bienvenu", a déclaré Knut Arild Hareide, directeur général de l'association, qui représente 130 compagnies avec quelque 1 500 navires.

L'association de transport maritime BIMCO a mis en garde ses membres contre un retour dans le détroit.

"Le statut des menaces liées aux mines n'est pas clair et BIMCO pense que les compagnies maritimes devraient envisager d'éviter la zone", a déclaré Jakob Larsen, responsable en chef de la sécurité et de la sûreté de BIMCO.

La menace que représentent les mines dans certaines parties du détroit n'est pas entièrement comprise et les navires devraient envisager d'éviter la zone, selon un avis de la marine américaine consulté par Reuters, **qui l'a également indiqué** vendredi .

Le groupe de transport maritime allemand Hapag-Lloyd

HLAG.DE a déclaré vendredi qu'il s'efforçait de faire passer ses navires par le détroit "dès que possible", mais a ajouté qu'un certain nombre de questions restaient en suspens.

"Notre comité de crise est en session et tentera de résoudre tous les points en suspens avec les parties concernées dans les 24 à 36 heures à venir", a-t-il ajouté.

Son homologue danois Maersk MAERSKb.CO a déclaré

qu'il suivait de près la situation en matière de sécurité et qu'il agirait en fonction de son évaluation des risques.

La compagnie française CMA CGM CMACG.UL et le groupe pétrolier norvégien Frontline FRO.OL se sont refusés à tout commentaire.

Un récent itinéraire imposé par Téhéran à travers ses eaux territoriales près de l'île de Larak présenterait des difficultés de navigation même si les navires n'étaient pas tenus de payer un péage et soulèverait des questions concernant la conformité et l'assurance, a déclaré Matt Wright, analyste principal du fret à la société d'intelligence économique Kpler.

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi que l'Iran avait accepté de ne plus jamais fermer le détroit et qu'il retirait les mines marines du détroit.

Les perturbations dans le détroit, l'un des plus importants points d'étranglement maritimes au monde, ont contraint les compagnies maritimes à suspendre les traversées, à réacheminer les marchandises et à recourir à des solutions de contournement coûteuses pour assurer l'acheminement des marchandises à destination et en provenance du Golfe .