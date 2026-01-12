Les entreprises de paiement fractionné progressent après l'annonce du plan de Donald Trump sur le plafonnement des taux d'intérêt des cartes de crédit

12 janvier - ** Les actions des entreprises de paiement fractionné augmentent avant le marché après que le président américain Donald Trump a appelé à plafonner les taux d'intérêt des cartes de crédit à 10 % pendant un an, à partir du 20 janvier ** Les investisseurs estiment que la proposition peut inciter les emprunteurs à se détourner des cartes de crédit traditionnelles et à se tourner vers des prêteurs alternatifs, y compris les fournisseurs de solutions d'achat immédiat et paiement différé (BNPL)

** Toutefois, certains analystes estiment que l'imposition d'un plafond sur les taux d'intérêt nécessitera une législation et pourrait dépasser l'autorité du président

** Klarna KLAR.N augmente de 6,5 %, tandis qu'Affirm

AFRM.O progresse de 4 %

** Block XYZ.N , propriétaire d'Afterpay, gagne 2,4 % et Sezzle SEZL.O progresse de 4,3 %