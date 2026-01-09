Les entreprises de défense demandent un avis juridique sur les restrictions imposées par Trump en matière de rémunération

L'ordonnance pourrait affecter les dividendes et les rachats d'actions si les entrepreneurs prennent du retard

L'industrie considère le décret comme inapplicable mais craint l'influence de l'administration

L'ordonnance pourrait être contestée devant les tribunaux, ce qui retarderait son impact

Les entrepreneurs du secteur de la défense demandent des conseils juridiques après que le président américain Donald Trump a signé un décret visant à lier les rachats d'actions, les dividendes et les rémunérations des dirigeants aux calendriers de livraison des armes, selon trois sources.

Le décret de M. Trump "Prioritizing the Warfighter in Defense Contracting", signé mardi, pourrait être difficile à appliquer, mais il pourrait freiner les rachats d'actions et les primes, les entreprises cherchant à éviter de se brouiller avec l'administration, ont déclaré les sources.

La menace de résiliations de contrats et d'autres pénalités pour les entreprises peu performantes est réelle, selon les dirigeants d'entreprises, les analystes et d'autres observateurs du secteur, mais ces actions pourraient facilement être bloquées devant les tribunaux ou être retardées d'une autre manière pour les rendre moins efficaces. Pourtant, la peur de l'administration Trump est devenue un facteur important dans la prise de décision des entreprises. Un cadre de l'industrie considère le décret comme inapplicable et vague, mais a déclaré que son entreprise s'efforcerait de s'y conformer de peur de fâcher l'administration.

Même si les rendements des dividendes de la plupart des grandes entreprises de défense restent inférieurs à la norme, un deuxième dirigeant a fait remarquer que lorsque le débat porte sur la rémunération des dirigeants et les rendements pour les actionnaires pendant une période de retard dans les livraisons d'armes, le gouvernement dispose d'une position solide en matière de relations publiques.

"La base industrielle de défense américaine a la responsabilité de veiller à ce que nos combattants disposent des meilleurs équipements et armes possibles. Avec ce décret, l'époque où les entreprises de défense donnaient la priorité aux bénéfices des investisseurs plutôt qu'à la préparation militaire est révolue", a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche, Anna Kelly.

Lockheed Martin, l'une des principales entreprises de défense, a déclaré qu'elle "partageait l'importance accordée par le président Trump et le ministère de la guerre à la rapidité, à la responsabilité et aux résultats, et qu'elle continuerait à investir et à innover à grande échelle." Le directeur général de L3Harris a déclaré dans une lettre aux employés obtenue par Reuters: "Faire face à ce moment nécessitera des investissements accrus."

D'autres grands entrepreneurs, dont RTX, General Dynamics et Northrop Grumman, n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Boeing s'est refusé à tout commentaire.

Le décret de M. Trump a fait chuter les actions du secteur de la défense immédiatement après que M. Trump a critiqué la lenteur de la production de l'industrie sur Truth Social quelques heures avant la publication du décret.

Les actions ont rebondi plus tard lorsque M. Trump a déclaré que la demande de budget de la défense pour l'année fiscale 2027 de son administration atteindrait 1 500 milliards de dollars, soit une augmentation de 50 % par rapport au budget actuel de 1 000 milliards de dollars.

Les implications du décret ont été digérées par l'industrie de la défense au cours de la nuit, les cadres appelant des conseillers juridiques pour poser des questions sur l'applicabilité et les contestations judiciaires, selon les cadres et les avocats de l'industrie. Pour les grandes entreprises de défense, les restrictions pourraient affecter des sommes importantes .

Lockheed Martin LMT.N , Northrop Grumman NOC.N , General Dynamics GD.N , L3Harris LHX.N et RTX RTX.N ont versé environ 8 milliards de dollars de dividendes au cours des 12 derniers mois, avec un rendement moyen de 1,9 %, et ont racheté pour environ 10 milliards de dollars d'actions, selon les données compilées par Morgan Stanley.

Kristine Liwag, analyste chez Morgan Stanley, a qualifié les deux annonces de "carottes et de bâtons", l'augmentation record du budget de la défense servant de carotte et les limites de rendement du capital de bâton.

Mme Liwag a également soulevé des questions concernant l'applicabilité de l'accord, notant que le gouvernement américain ne possède pas de participations dans les entreprises de défense, ne détient pas d'actions privilégiées ou n'est pas représenté au conseil d'administration de ces entreprises.

POUVOIRS D'EXÉCUTION

En vertu des dispositions d'application du décret, le secrétaire à la guerre doit, dans un délai de 30 jours, identifier les entrepreneurs qui ne respectent pas les règles du nouveau décret. Ces entreprises recevront une notification et disposeront de 15 jours pour soumettre des plans d'assainissement approuvés par leur conseil d'administration.

Le décret exige également que la rémunération incitative des dirigeants soit liée au respect des délais de livraison et à l'augmentation de la production plutôt qu'à des mesures financières à court terme telles que le bénéfice par action.

Selon des sources industrielles, les entreprises de défense sont confrontées à une bataille difficile en ce qui concerne la perception du public, indépendamment de la valeur juridique du décret. Le deuxième cadre supérieur de l'industrie de la défense a déclaré: "Il n'y a tout simplement aucun moyen pour les entreprises de défense de gagner sur le plan optique."

Franklin Turner, avocat spécialisé dans les contrats fédéraux chez McCarter & English, qui représente de nombreuses sociétés cotées en bourse, a déclaré que le champ de bataille immédiat sera centré sur les menaces de résiliation de contrats et les actions négatives qui en découlent.

"Ce qui fait froid dans le dos, c'est que de nombreux entrepreneurs vont recevoir une lettre désagréable, suivie d'une éventuelle retenue de salaire, de licenciements et de Dieu sait quoi d'autre", a déclaré M. Turner. "Ce n'est qu'une façon pour l'administration d'essayer de faire pression sur ces personnes."