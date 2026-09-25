Les entreprises chinoises et américaines se bousculent pour des projets de cuivre au Pérou, alors que le gouvernement allège les formalités administratives

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* Vingt exploitants miniers ont pris contact avec le gouvernement Fujimori dans les deux mois qui ont suivi son entrée en fonction

* Le Pérou vise une augmentation de la production annuelle de cuivre d'un million de tonnes métriques d'ici cinq à six ans

* Le gouvernement a recensé 27 permis d'exploitation minière susceptibles d'être supprimés, a déclaré le ministre

par Marco Aquino

Le Pérou prévoit d’augmenter sa production annuelle de cuivre d’environ 1 million de tonnes métriques d’ici 5 à 6 ans grâce à de nouveaux projets miniers , alors que des entreprises chinoises et américaines envisagent des investissements dans un contexte de concurrence accrue pour les minerais stratégiques en Amérique du Sud, a déclaré à Reuters le ministre péruvien de l’Énergie et des Mines.

Le Pérou, troisième producteur mondial de cuivre, prévoit que sa production se maintiendra entre 2,5 et 2,7 millions de tonnes cette année, un niveau pratiquement inchangé par rapport à 2023 en raison de la baisse de la teneur des minerais et de conflits sociaux récurrents, a déclaré le ministre Guillermo Shinno.

Le gouvernement conservateur nouvellement élu de la présidente Keiko Fujimori cherche à inverser cette stagnation en réduisant les formalités administratives.

Au cours des deux mois qui ont suivi l'entrée en fonction de l'administration Fujimori, les sociétés minières ont intensifié leurs échanges avec le ministère afin de relancer des projets au point mort, a indiqué M. Shinno. Des entreprises, notamment chinoises — le plus grand client du Pérou en cuivre — et américaines , alors que Washington cherche à étendre son influence dans les chaînes d'approvisionnement en minerais stratégiques, ont manifesté leur intérêt.

“Les attentes sont énormes. Tout le monde pose des questions et se rend au ministère pour savoir comment faire avancer ses projets”, a déclaré M. Shinno lors d’un entretien accordé à Reuters jeudi en fin de journée.

ALLÈGEMENT DE CERTAINES EXIGENCES

Le ministre a indiqué que le gouvernement s’était engagé à réduire d’environ 100 le nombre d’exigences en matière d’autorisations dans l’ensemble du secteur minier afin d’attirer les investissements.

“Nous avons identifié 27 autorisations qui pourraient être supprimées”, a déclaré le ministre. “Il ne s’agit pas d’abaisser les normes environnementales, mais d’être rigoureux et très clair.”

Environ 70 % des projets miniers péruviens, dont la valeur totale s’élève à 64 milliards de dollars, concernent le cuivre, a ajouté M. Shinno.

La majeure partie des quelque 7 milliards de dollars d’investissements miniers prévus en 2026 vise à maintenir l’exploitation ou à prolonger la durée de vie des mines, plutôt qu’à augmenter significativement la production.

“Grâce aux nouveaux projets que nous avons prévus, nous pourrions, d’ici cinq ou six ans, augmenter la production de cuivre d’un million de tonnes par an”, a déclaré M. Shinno.

DES ENTREPRISES CHINOISES ET AMÉRICAINES S'INTÉRESSENT AUX PROJETS

Parmi la vingtaine d’entreprises qui ont rencontré le nouveau gouvernement figurent des sociétés chinoises telles que MMG 1208.HK , propriétaire de Las Bambas , Chinalco, Shougang et Jinzhao, les sociétés minières américaines Newmont

NEM.N et Freeport-McMoRan FCX.N , ainsi que des groupes miniers internationaux comme First Quantum FM.TO , Barrick ABX.TO , Anglo American AAL.L et Glencore GLEN.L , selon les registres du ministère.

M. Shinno a déclaré que First Quantum souhaitait faire avancer son projet cuprifère de La Granja, tandis que Chinalco a acquis en juillet le projet de Los Calatos, dans le sud du Pérou, qui fait actuellement l’objet d’études environnementales en vue de son développement.

Les représentants de First Quantum à Lima n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Le gouvernement estime les investissements à 2,4 milliards de dollars pour La Granja et à 655 millions de dollars pour Los Calatos dans les années à venir. La mine de Toromocho, exploitée par Chinalco , et celle de Las Bambas figurent parmi les six plus grandes mines de cuivre du Pérou.

M. Shinno a déclaré qu’il s’attendait également à une augmentation des investissements miniers américains, Washington cherchant à contrer l’influence chinoise dans le domaine des minéraux stratégiques. Les États-Unis et le Pérou ont signé en février un accord de coopération sur les minéraux stratégiques, que le secrétaire d’État américain Marco Rubio a mis en avant lors d’une visite au Pérou ce mois-ci, y voyant un moyen de tirer parti des nouvelles opportunités dans ce secteur.

“Nous espérons que davantage d’entreprises américaines seront encouragées à s’implanter ici”, a ajouté M. Shinno.