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Les entreprises chimiques en hausse après l'échec des négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran
information fournie par Reuters 13/04/2026 à 11:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

13 avril - ** Les actions des sociétés chimiques cotées en bourse aux États-Unis gagnent du terrain avant la mise sur le marché

** Les États-Unis ont déclaré qu'ils allaient commencer à bloquer le trafic maritime entrant et sortant des ports iraniens et des eaux côtières après l'échec des pourparlers de paix du week-end avec l'Iran

** Les perturbations des flux de pétrole et de produits pétrochimiques à travers le détroit d'Ormuz suite au déclenchement de la guerre avec l'Iran ont resserré l'offre mondiale de produits chimiques et augmenté les prix des plastiques et des polymères

** Les entreprises chimiques DOW DOW.N en hausse de ~2%, LyondellBasell LYB.N en hausse de ~3%

** Eastman Chemical EMN.N progresse de 2,1%

Valeurs associées

DOW
38,995 USD NYSE +2,56%
EASTMAN CHEMICAL
74,240 USD NYSE +2,02%
LYONDELLBASELL I
73,720 USD NYSE +2,01%
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