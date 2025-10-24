Les entreprises américaines sont aux prises avec la fracture économique alors que les difficultés des personnes à faible revenu s'aggravent

Les entreprises qui s'adressent aux consommateurs à faibles revenus sont confrontées à des défis en matière de ventes et de bénéfices

Les marchés du crédit sont ébranlés par les faillites de prêteurs aux consommateurs à faibles revenus

Les consommateurs aisés restent résistants et stimulent les dépenses globales en dépit de l'inflation

(Ajout de commentaires du directeur financier de Procter & Gamble et refonte des paragraphes 2 à 5) par Juveria Tabassum et Niket Nishant

Les entreprises américaines, quel que soit leur secteur d'activité, se ressentent de l'écart grandissant entre les consommateurs à faibles revenus et les consommateurs aisés, alors que les tarifs douaniers augmentent l'incertitude .

Les dirigeants d'entreprises phares telles que Coca-Cola KO.N , les fabricants de jouets, les hôteliers et les prestataires de services financiers ont constaté que les ménages à faibles revenus annulent ou reportent leurs achats, ce qui révèle un resserrement caché de la ceinture alors même que les consommateurs aisés maintiennent les dépenses américaines à flot.

"Il y a une bifurcation dans le comportement des consommateurs", a déclaré vendredi Andre Schulten, directeur financier du géant des biens de consommation Procter & Gamble PG.N , ajoutant qu'alors que les consommateurs à l'aise financièrement achètent des paquets plus grands, ceux qui vivent d'un salaire à l'autre cherchent à faire des bonnes affaires alors que l'inflation reste au-dessus de l'objectif de 2 % privilégié par la Réserve fédérale américaine.

Alors que certaines estimations font état de dépenses globales stables, les enquêtes sur le sentiment des consommateurs révèlent un certain pessimisme quant aux conditions futures et à l'inflation, qui augmente actuellement à un taux de 3 %, selon les données fédérales.

Selon une enquête de la National Retail Federation, près des deux tiers des consommateurs, contre 59 % l'année dernière, prévoient d'attendre le week-end de Thanksgiving pour effectuer la plupart de leurs achats de Noël afin de profiter des remises.

Brad Beckham, directeur général de O'Reilly Automotive ORLY.O , a déclaré que certains clients retardaient les réparations importantes alors même que le distributeur de pièces détachées automobiles a revu à la hausse son objectif de chiffre d'affaires annuel.

Certaines entreprises, comme Procter & Gamble et Coca-Cola, expérimentent des produits de plus petite taille destinés aux consommateurs à faible revenu. Coca-Cola a introduit au début du mois des mini-canettes individuelles de certains de ses sodas dans les magasins de proximité américains .

"Notre système aux États-Unis s'adapte à la fois au haut et au bas de l'échelle, et les deux offrent des opportunités et des défis. Au bas de l'échelle, l'accessibilité et la valeur sont vraiment importantes", a déclaré John Murphy, directeur financier de Coca-Cola, à Reuters.

Pendant ce temps, Target TGT.N , qui stocke principalement des produits non essentiels que les consommateurs à faible revenu ont évité, supprime environ 1 800 emplois dans le cadre d'un redressement. L'entreprise publiera ses résultats le mois prochain.

Alors que le S&P 500 a gagné près de 15 % cette année, le SPDR Consumer Staples ETF, qui suit les entreprises qui vendent des produits de consommation courante, a progressé de moins de 1 % au cours de cette période.

LE MARCHÉ DU CRÉDIT SUSCITE DES INQUIÉTUDES

Le marché du crédit a été ébranlé par plusieurs dépôts de bilan de prêteurs qui servent principalement des groupes à faibles revenus.

PrimaLend Capital Partners, qui finance les achats de voitures pour les clients dont le crédit est faible ou limité sur le marché automobile "buy-here-pay-here", a déposé son bilan en début de semaine.

Tricolor, qui vendait des voitures et proposait des prêts automobiles principalement aux communautés hispaniques à faibles revenus du sud-ouest des États-Unis, a également fait faillite en septembre.

La société de technologie financière PROG Holdings PRG.N , qui s'adresse aux clients qui ne peuvent pas bénéficier d'un crédit traditionnel, a revu à la baisse ses perspectives de revenus mercredi. Ses actions sont en baisse de 26 % depuis le début de l'année.

"Alors que le taux de chômage global reste faible, le stress financier accru et la plus grande prudence des consommateurs à faible revenu dans nos catégories de location constituent un vent contraire pour le volume brut des marchandises", a déclaré le directeur général Steve Michaels.

Les nouveaux droits de douane de 25 % imposés par le président américain Donald Trump sur toutes les importations de camions de poids moyen et lourd à partir du 1er novembre constituent un autre défi, a déclaré Dana Telsey, analyste au Telsey Advisory Group.

"Pour les entreprises opérant dans des secteurs hautement compétitifs où l'élasticité des prix est élevée, la marge de manœuvre pour augmenter les prix peut être limitée, ce qui oblige certaines entreprises à absorber une partie de l'augmentation des coûts", a-t-elle déclaré.

CERTAINS GAGNENT, D'AUTRES PERDENT

La division du site se retrouve également au sein des entreprises.

Les chaînes hôtelières, dont Hilton HLT.N et Wyndham Hotels WH.N , ont fait état de la faiblesse de leurs marques économiques et ont introduit des remises pour séduire les voyageurs sensibles au prix.

"Nos franchisés des chaînes inférieures commencent à faire des remises... surtout pour essayer de capter la demande actuelle", a déclaré Geoffrey Ballotti, directeur général de Wyndham Hotels. "Nous aidons les franchisés là où nous le pouvons et nous les encourageons à maintenir leurs tarifs là où cela se justifie

Le fabricant de Barbie Mattel MAT.O et la société mère de GI Joe Hasbro HAS.O ont fait état d'une forte baisse des ventes de jouets au troisième trimestre, les détaillants ayant retardé leurs commandes en raison d'une clientèle plus prudente.

En revanche, l'activité jeux de Hasbro, qui s'adresse à des consommateurs plus aisés, a permis à l'entreprise de relever ses objectifs annuels.

"Les entreprises ressentent de plus en plus les répercussions sur leurs ventes et leurs bénéfices de l'écart croissant entre les riches et les pauvres", a déclaré Mark Zandi, économiste en chef chez Moody's Analytics.

"L'environnement commercial est difficile pour les entreprises qui ne s'adressent pas aux personnes aisées