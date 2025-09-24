 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 843,15
-0,37%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les entreprises américaines du secteur de l'énergie gagnent du terrain en raison des ressources limitées
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 15:59

Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative

24 septembre - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY augmente de 2%, suivant la hausse des prix du brut O/R

** Brent LCOc1 en hausse de 1,1 % à 68,40 $/baril et contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) américain CLc1 en hausse de 1,2 % à 64,16 $/baril

** Les prix du pétrole augmentent alors qu'un rapport de l'industrie montre que les stocks de brut américains ont diminué la semaine dernière, renforçant le sentiment sur le marché d'un resserrement de l'offre dans un contexte de problèmes d'exportation au Kurdistan et au Venezuela et de perturbations de l'approvisionnement russe

** Les majors du pétrole et du gaz Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N augmentent respectivement de 1 % et de 1,2 %

** Halliburton HAL.N , Williams Companies WMB.N , Devon Energy DVN.N et EQT Corp EQT.N gagnent entre 1,6 % et 2 %, parmi les principaux gagnants de l'indice de l'énergie

** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N et Valero Energy

VLO.N augmentent chacun de 1 %

** Les sociétés de services pétroliers SLB SLB.N et Baker Hughes BKR.O ont toutes deux augmenté de 1 %

Valeurs associées

BAKER HUGHES RG-A
49,6250 USD NASDAQ +1,42%
CHEVRON
159,570 USD NYSE +1,37%
DEVON ENERGY
35,505 USD NYSE +3,00%
EQT
52,065 USD NYSE +2,19%
EXXON MOBIL
115,380 USD NYSE +1,22%
Gaz naturel
2,85 USD NYMEX -0,35%
HALLIBURTON
24,470 USD NYSE +0,72%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
PHILLIPS 66
136,030 USD NYSE +2,79%
Pétrole Brent
68,83 USD Ice Europ +1,53%
Pétrole WTI
64,64 USD Ice Europ +1,54%
SLB
34,820 USD NYSE +0,90%
VALERO ENERGY
172,440 USD NYSE +1,21%
WILLIAMS COMPANI
62,740 USD NYSE +2,18%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
