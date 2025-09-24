Les entreprises américaines du secteur de l'énergie gagnent du terrain en raison des ressources limitées

24 septembre - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY augmente de 2%, suivant la hausse des prix du brut O/R

** Brent LCOc1 en hausse de 1,1 % à 68,40 $/baril et contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) américain CLc1 en hausse de 1,2 % à 64,16 $/baril

** Les prix du pétrole augmentent alors qu'un rapport de l'industrie montre que les stocks de brut américains ont diminué la semaine dernière, renforçant le sentiment sur le marché d'un resserrement de l'offre dans un contexte de problèmes d'exportation au Kurdistan et au Venezuela et de perturbations de l'approvisionnement russe

** Les majors du pétrole et du gaz Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N augmentent respectivement de 1 % et de 1,2 %

** Halliburton HAL.N , Williams Companies WMB.N , Devon Energy DVN.N et EQT Corp EQT.N gagnent entre 1,6 % et 2 %, parmi les principaux gagnants de l'indice de l'énergie

** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N et Valero Energy

VLO.N augmentent chacun de 1 %

** Les sociétés de services pétroliers SLB SLB.N et Baker Hughes BKR.O ont toutes deux augmenté de 1 %