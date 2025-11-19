Les entreprises américaines du secteur de l'énergie chutent après la publication d'une proposition américaine visant à mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 novembre - ** Les entreprises américaines du secteur de l'énergie ont baissé à la suite d'un rapport sur une proposition américaine visant à mettre fin à la guerre russe en Ukraine, alors que les inquiétudes concernant l'offre excédentaire continuent de peser sur les prix du pétrole O/R

** Brent à terme LCOc1 en baisse de 2,6 % à 63,21 $ le baril; West Texas Intermediate (WTI) brut américain CLc1 en baisse de 2,7 % à 59,12 $ le baril

** Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N baissent respectivement de 2,18% et 1,6%

** ConocoPhillips COP.N , Occidental Petroleum OXY.N , Marathon Petroleum MPC.N , Phillips 66 PSX.N et Valero

VLO.N figurent parmi les principaux perdants de l'indice de l'énergie, en baisse de 2,5 % à 3,5 %