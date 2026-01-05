"L'Amérique n'appartient à aucune puissance" : le Mexique répond à Trump et sa doctrine "Donroe"

Le président américain avait évoqué la résurgence de la célèbre politique de "chasse gardée" des Etats-Unis sur l'Amérique latine élaborée par James Monroe en 1823, lui attribuant le nouveau qualificatif de "Donroe" en référence à son propre prénom.

Claudia Sheinbaum, à Mexico City, le 15 septembre 2025 ( AFP / YURI CORTEZ )

L'Amérique "n'appartient à aucune doctrine ni à aucune puissance". Deux jours après la spectaculaire opération militaire menée par les Etats-Unis au Venezuela, la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum a réagi publiquement aux menaces de Donald Trump sur plusieurs pays d'Amérique latine, voyant en la capture de Nicolas Maduro une remise au goût du jour de la "doctrine Monroe". Cette ligne de conduite de politique étrangère, dont les grandes principes furent édictés en 1823 par le président James Monroe, asseyait alors l'influence des Etats-Unis sur le continent américain en mettant en garde les nations européennes contre toute velleité de nouvelle colonisation.

"Domination américaine"

Reprenant ces principes bicentenaires à son compte, Donald Trump avait lui déclaré devant la presse que "la doctrine Monroe est très importante, mais nous l'avons dépassée de très loin". "La domination américaine dans l'hémisphère occidental ne sera plus jamais remise en question" , avait également lancé le président américain, qui a ensuite menacé d'autres gouvernements de gauche en Amérique latine, dont Cuba, la Colombie et le Mexique.

"Le Mexique soutient fermement que l'Amérique n'appartient à aucune doctrine ni à aucune puissance", a répliqué la dirigeante mexicaine de gauche, lors de sa conférence de presse quotidienne. "Le continent américain appartient aux peuples de chacun des pays qui le forment", a ajouté Claudia Sheinbaum. Nicolas Maduro et son épouse Cilia Flores, capturés samedi à Caracas lors d'une opération militaire américaine dans la capitale du Venezuela, sont accusé de trafic de drogue aux Etats-Unis où ils ont été transférés. Le président déchu est arrivé au tribunal de New York pour une première comparution lundi.