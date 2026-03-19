Les entreprises américaines de gaz naturel sont en hausse après qu'un missile iranien a touché un site de GNL du Qatar

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19 mars - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel sont en hausse, suivant la hausse des contrats à terme sur le gaz naturel NGA/

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont augmenté de 3,3 % à 3,166 $ par million d'unités thermiques britanniques (mmBtu), plaçant le contrat sur la voie de sa plus haute clôture depuis le 12 mars

** Les prix du gaz naturel augmentent en raison de la flambée des prix mondiaux de l'énergie après que des missiles iraniens ont frappé une installation de gaz naturel liquéfié au Qatar et d'autres infrastructures énergétiques à travers le Moyen-Orient dans le cadre de la guerre en cours dans la région

** Cheniere Energy LNG.N en hausse de 11%, EQT Corp

EQT.N en hausse de 4,5%, Expand Energy EXE.O en hausse de 4,8% et CNX Resources Corp CNX.N en hausse de 2,4%

** Natgas ETFs: United States Natural Gas Fund UNG.P en hausse de 2,3% et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL.P en hausse de 4,4%