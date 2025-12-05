Les entreprises américaines de gaz naturel progressent, les contrats à terme atteignant leur plus haut niveau depuis 35 mois

5 décembre - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel progressent, suivant la hausse des contrats à terme sur le gaz naturel NGA

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont augmenté de 8 % à 5,468 $ par million d'unités thermiques britanniques

** Les prix du gaz naturel ont atteint leur plus haut niveau depuis 35 mois , grâce à des achats spéculatifs, les ménages et les entreprises continuant à augmenter leur chauffage pour échapper au froid extrême, tandis que les flux vers les usines d'exportation de gaz naturel liquéfié (LNG) sont restés proches de leur plus haut niveau

** Actions des sociétés de gaz naturel: CNX Resources

CNX.N en hausse de ~4%, Expand Energy EXE.O et EQT Corp

EQT.N en hausse de ~2%

** Les ETFs augmentent: United States Natural Gas Fund

UNG.P en hausse de 5% et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

BOIL.P en hausse de 10%