DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 124,50
-0,06%
Les entreprises américaines de gaz naturel progressent, les contrats à terme atteignant leur plus haut niveau depuis 35 mois
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 20:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 décembre - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel progressent, suivant la hausse des contrats à terme sur le gaz naturel NGA

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont augmenté de 8 % à 5,468 $ par million d'unités thermiques britanniques

** Les prix du gaz naturel ont atteint leur plus haut niveau depuis 35 mois , grâce à des achats spéculatifs, les ménages et les entreprises continuant à augmenter leur chauffage pour échapper au froid extrême, tandis que les flux vers les usines d'exportation de gaz naturel liquéfié (LNG) sont restés proches de leur plus haut niveau

** Actions des sociétés de gaz naturel: CNX Resources

CNX.N en hausse de ~4%, Expand Energy EXE.O et EQT Corp

EQT.N en hausse de ~2%

** Les ETFs augmentent: United States Natural Gas Fund

UNG.P en hausse de 5% et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

BOIL.P en hausse de 10%

Valeurs associées

CHESAPEAKE ENER
83,2400 USD NASDAQ +2,19%
CNX RESOURCES
41,420 USD NYSE +2,50%
EQT
60,790 USD NYSE +1,20%
EXPAND ENER
123,7500 USD NASDAQ +1,36%
Gaz naturel
5,06 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
63,70 USD Ice Europ +0,52%
Pétrole WTI
60,05 USD Ice Europ +0,59%
