Les entreprises américaines de gaz naturel progressent grâce aux prévisions météorologiques froides et à la forte demande d'électricité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 novembre - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel progressent, suivant la hausse des contrats à terme sur le gaz naturel NGA/

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont augmenté d'environ 5 % à 4,55 $ par million d'unités thermiques britanniques ** Les prix du gaz naturel augmentent car les négociants parient sur une nouvelle vague de froid en décembre et une demande d'électricité plus forte, même si les températures devraient s'adoucir la semaine prochaine

** Les actions des sociétés de gaz naturel sont en hausse: CNX Resources CNX.N gagne 1,6%, EQT Corp EQT.N augmente de 1,4%, NextDecade NEXT.O ajoute 2,6%

** Cheniere Energy LNG.N et Sempra SRE.N augmentent légèrement

** Les ETFs augmentent: United States Natural Gas Fund

UNG.P en hausse de 4,3% et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL.P gagne ~7%