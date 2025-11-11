 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 169,00
+1,32%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les entreprises américaines de gaz naturel progressent grâce aux prévisions météorologiques froides et à la forte demande d'électricité
information fournie par Reuters 11/11/2025 à 17:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 novembre - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel progressent, suivant la hausse des contrats à terme sur le gaz naturel NGA/

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont augmenté d'environ 5 % à 4,55 $ par million d'unités thermiques britanniques ** Les prix du gaz naturel augmentent car les négociants parient sur une nouvelle vague de froid en décembre et une demande d'électricité plus forte, même si les températures devraient s'adoucir la semaine prochaine

** Les actions des sociétés de gaz naturel sont en hausse: CNX Resources CNX.N gagne 1,6%, EQT Corp EQT.N augmente de 1,4%, NextDecade NEXT.O ajoute 2,6%

** Cheniere Energy LNG.N et Sempra SRE.N augmentent légèrement

** Les ETFs augmentent: United States Natural Gas Fund

UNG.P en hausse de 4,3% et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL.P gagne ~7%

Valeurs associées

CHENIERE ENERGY
212,795 USD NYSE +0,56%
CNX RESOURCES
37,300 USD NYSE +2,00%
EQT
59,980 USD NYSE +1,76%
Gaz naturel
4,34 USD NYMEX -0,85%
NEXTDECADE
5,9450 USD NASDAQ +3,21%
Pétrole Brent
65,21 USD Ice Europ +1,99%
Pétrole WTI
61,16 USD Ice Europ +1,88%
SEMPRA ENERGY
92,720 USD NYSE -0,23%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • En marge de la COP30, une favela de Belém étouffe
    En marge de la COP30, une favela de Belém étouffe
    information fournie par AFP Video 11.11.2025 17:45 

    A Vila da Barca, un quartier pauvre construit sur pilotis dans la banlieue de Belém, les habitants appellent les dirigeants mondiaux à reconnaître la situation critique de l'Amazonie urbaine, alors que le coup d'envoi de la COP30 a été lancé.

  • "Feuilletons sous cocaïne": comment les vertical dramas bousculent Hollywood
    "Feuilletons sous cocaïne": comment les vertical dramas bousculent Hollywood
    information fournie par AFP Video 11.11.2025 17:44 

    Bienvenue dans le monde merveilleux des "vertical dramas" (drames verticaux): une industrie de plusieurs milliards de dollars qui a bouleversé Hollywood en seulement deux ans, produisant des séries façonnées par des algorithmes, conçues pour être regardées sur ... Lire la suite

  • Le logo de Boeing est représenté en France
    Boeing maintient un rythme de livraison soutenu en octobre
    information fournie par Reuters 11.11.2025 17:40 

    par Dan Catchpole Boeing a annoncé mardi avoir livré 53 avions en octobre, portant le total pour l'année à 493 appareils, le constructeur aéronautique ajoutant par ailleurs avoir reçu 15 commandes le mois dernier. L'avionneur américain a livré 39 737 MAX, son modèle ... Lire la suite

  • un ordinateur et google (Crédit: Firmbee.com / Unsplash)
    Google va investir 6,4 milliards de dollars dans l'infrastructure en nuage en Allemagne
    information fournie par Reuters 11.11.2025 17:34 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails de la conférence de presse) Google GOOGL.O , le groupe Alphabet, investira ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank