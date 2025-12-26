 Aller au contenu principal
Les entreprises américaines de gaz naturel progressent grâce aux perspectives d'un temps plus froid
information fournie par Reuters 26/12/2025 à 16:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 décembre - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel augmentent, suivant la hausse des contrats à terme sur le gaz naturel NGA

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont augmenté de 1 % à 4,29 $ par million d'unités thermiques britanniques ** Les prix du gaz naturel augmentent dans un faible volume d'échanges, mettant fin à une série de deux semaines de pertes, alors que les prévisions indiquent un temps plus froid et une demande accrue dans les semaines à venir

** Les actions des sociétés de gaz naturel Cheniere Energy

LNG.N gagnent 1%, Expand Energy EXE.O augmente marginalement

** Les ETFs United States Natural Gas Fund UNG.P augmentent de 4,3% et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

BOIL.P progresse d'environ 6%

