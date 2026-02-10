 Aller au contenu principal
Bourses européennes: Paris quasi stable (+0,06%), Londres (-0,31%) et Francfort (-0,11%) en légère baisse
information fournie par AFP 10/02/2026 à 17:50

Le groupe pharmaceutique Sanofi recule à la Bourse de Paris après avoir indiqué qu'il s'attend à un report de la décision d'autorisation aux Etats-Unis pour son traitement expérimental contre la sclérose en plaques ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Les Bourses européennes ont clôturé la séance de mardi dans le calme, scrutant les nombreux résultats d'entreprises et dans l'attente d'indicateurs macroéconomiques importants aux Etats-Unis.

Paris (+0,06%) a terminé légèrement dans le vert, portée par la performance boursière du géant du luxe Kering (+10,90%), tandis que Londres (-0,31%), Francfort (-0,11%) et Milan (-0,04%) ont fini dans le rouge.

