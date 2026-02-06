Les entreprises américaines de gaz naturel progressent grâce aux exportations de GNL et à la baisse du stockage

6 février - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel sont en hausse, suivant la hausse des contrats à terme sur le gaz naturel NGA/

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont augmenté de 2,5 % à 3,59 $ par million d'unités thermiques britanniques, plaçant le contrat sur la voie de sa clôture la plus élevée depuis le 30 janvier

** Les prix du gaz naturel ont bondi en raison de l'augmentation des flux vers les usines d'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL), des prévisions d'une demande plus importante que prévu la semaine prochaine, et d'une baisse de la quantité de gaz stocké après le retrait record de la semaine dernière lors d'un gel dans l'Arctique

** Sociétés de gaz naturel: Venture Global VG.N en hausse de 3,1%, EQT Corp EQT.N en hausse de 1,3% et CNX Resources

CNX.N en hausse de 1,4%; Expand Energy EXE.O et Cheniere Energy LNG.N en hausse de 1%

** Natgas ETFs: United States Natural Gas Fund UNG.P en hausse de 2,7 %, tandis que ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL.P grimpe de 5,6 %