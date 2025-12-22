Les entreprises américaines de gaz naturel en baisse en raison de l'augmentation de la production et des prévisions météorologiques plus clémentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 décembre - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel chutent, suivant la chute des contrats à terme sur le gaz naturel NGA

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont baissé de 1,9 % à 3,901 $ par million d'unités thermiques britanniques ** Les prix du gaz naturel chutent , sous la pression d'une production plus élevée et des prévisions d'un temps plus chaud qui pourrait réduire la demande de chauffage.

** Les actions des sociétés de gaz naturel: CNX Resources

CNX.N en baisse de 1,4%, Expand Energy EXE.O et EQT Corp

EQT.N tous deux en baisse marginale

** Les ETFs: United States Natural Gas Fund UNG.P en baisse de 5,2% et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL.P en hausse de 10,8%