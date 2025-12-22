 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les entreprises américaines de gaz naturel en baisse en raison de l'augmentation de la production et des prévisions météorologiques plus clémentes
information fournie par Reuters 22/12/2025 à 16:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 décembre - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel chutent, suivant la chute des contrats à terme sur le gaz naturel NGA

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont baissé de 1,9 % à 3,901 $ par million d'unités thermiques britanniques ** Les prix du gaz naturel chutent , sous la pression d'une production plus élevée et des prévisions d'un temps plus chaud qui pourrait réduire la demande de chauffage.

** Les actions des sociétés de gaz naturel: CNX Resources

CNX.N en baisse de 1,4%, Expand Energy EXE.O et EQT Corp

EQT.N tous deux en baisse marginale

** Les ETFs: United States Natural Gas Fund UNG.P en baisse de 5,2% et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL.P en hausse de 10,8%

Valeurs associées

CHENIERE ENERGY
189,625 USD NYSE +0,03%
CHESAPEAKE ENER
83,2400 USD NASDAQ +2,19%
CNX RESOURCES
37,155 USD NYSE -1,37%
EQT
53,850 USD NYSE -0,03%
EXPAND ENER
108,6750 USD NASDAQ -0,06%
Gaz naturel
3,98 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
61,91 USD Ice Europ +2,25%
Pétrole WTI
57,86 USD Ice Europ +2,32%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe prend des bénéfices avant le PIB américain
    information fournie par Reuters 22.12.2025 18:09 

    par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en baisse lundi, les investisseurs ayant choisi de prendre leurs bénéfices après les récents gains et avant la publication de nouvelles données sur l'économie américaine, qui pourraient donner de nouveaux indices ... Lire la suite

  • PHOTO DE FICHIER : Des vendeurs de porc tiennent leurs étals sur un marché de Pékin
    La Chine impose des droits de douane provisoires de 21,9% à 42,7% sur les produits laitiers de l'UE
    information fournie par Reuters 22.12.2025 18:09 

    (Coquille paragraphe 1) La Chine va imposer des droits provisoires allant de 21,9% à 42,7% sur les produits laitiers importés de l’Union européenne (UE), une annonce largement perçue comme une mesure de rétorsion contre les ‍taxes européennes sur les véhicules ... Lire la suite

  • alstom innovation (Crédit: / Alstom)
    Alstom va fournir 23 trains électriques Coradia Stream
    information fournie par AOF 22.12.2025 18:09 

    (AOF) - Alstom a signé un contrat avec Hellenic Train, la principale compagnie ferroviaire privée en Grèce, pour la fourniture de 23 rames automotrices électriques (RAE) Coradia Stream. Le contrat, d'une valeur de 393 millions d'euros, comprend les services de ... Lire la suite

  • Le président américain signe un décret dans le bureau ovale de la Maison Blanche, le 19 septembre 2025 à Washington ( AFP / Mandel NGAN )
    L'année 2025 en dix événements marquants dans le monde
    information fournie par AFP 22.12.2025 17:57 

    Retour au pouvoir de Donald Trump, fragile cessez-le-feu à Gaza ou enlisement de la guerre en Ukraine, voici dix événements qui ont marqué l'année 2025. - Donald Trump, le tonitruant retour - Offensive protectionniste, expulsions massives d'immigrés en situation ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank