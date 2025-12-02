Les entreprises américaines de gaz naturel chutent en raison des inquiétudes concernant l'offre excédentaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 décembre - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel sont en baisse, suivant la chute des contrats à terme sur le gaz naturel NGA/

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont baissé de 2,1 % à 4,8 dollars par million d'unités thermiques britanniques

** Les prix du gaz naturel baissent en raison des inquiétudes concernant l'offre qui ont pesé sur le marché, éclipsant les gains antérieurs liés aux prévisions d'un temps plus froid et d'une demande plus forte

** Les prix ont baissé en raison d'une production record, d'une grande quantité de gaz stocké et d'une baisse des prix du gaz dans le monde entier, principalement due aux négociations de paix en Ukraine

** Actions des sociétés de gaz naturel: New Fortress Energy

NFE.O en baisse de 6,1%, Venture Global VG.N en baisse de 1,9%, EQT Corp EQT.N en baisse de 2,3% et Expand Energy

EXE.O en baisse de 2%

** L'ETF United States Natural Gas Fund UNG.P baisse de 1,7 % et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL.P perd 3,6 %