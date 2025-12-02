 Aller au contenu principal
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 094,50
-0,07%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les entreprises américaines de gaz naturel chutent en raison des inquiétudes concernant l'offre excédentaire
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 20:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 décembre - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel sont en baisse, suivant la chute des contrats à terme sur le gaz naturel NGA/

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont baissé de 2,1 % à 4,8 dollars par million d'unités thermiques britanniques

** Les prix du gaz naturel baissent en raison des inquiétudes concernant l'offre qui ont pesé sur le marché, éclipsant les gains antérieurs liés aux prévisions d'un temps plus froid et d'une demande plus forte

** Les prix ont baissé en raison d'une production record, d'une grande quantité de gaz stocké et d'une baisse des prix du gaz dans le monde entier, principalement due aux négociations de paix en Ukraine

** Actions des sociétés de gaz naturel: New Fortress Energy

NFE.O en baisse de 6,1%, Venture Global VG.N en baisse de 1,9%, EQT Corp EQT.N en baisse de 2,3% et Expand Energy

EXE.O en baisse de 2%

** L'ETF United States Natural Gas Fund UNG.P baisse de 1,7 % et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL.P perd 3,6 %

Environnement

Valeurs associées

CHESAPEAKE ENER
83,2400 USD NASDAQ +2,19%
EQT
58,990 USD NYSE -2,54%
EXPAND ENER
118,2000 USD NASDAQ -2,78%
Gaz naturel
4,92 USD NYMEX 0,00%
NEW FRTRS ENER RG-A
1,2601 USD NASDAQ -3,81%
Pétrole Brent
62,38 USD Ice Europ -1,50%
Pétrole WTI
58,62 USD Ice Europ -1,56%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

