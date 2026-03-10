Automobile: le groupe Volkswagen va supprimer 50.000 emplois pour améliorer la rentabilité

Le géant Volkswagen va poursuivre ses réductions de coûts, avec 50.000 suppressions d'emplois en Allemagne d'ici 2030, pour renforcer ses marges et investir dans l'avenir après sa pire année depuis le Dieselgate en 2025 ( AFP / Ina FASSBENDER )

Le géant Volkswagen va poursuivre ses réductions de coûts, avec 50.000 suppressions d'emplois en Allemagne d'ici 2030, pour renforcer ses marges et investir dans l'avenir après sa pire année depuis le Dieselgate en 2025.

Le groupe aux dix marques a indiqué mardi qu'en complément des 35.000 suppressions de postes déjà annoncées fin 2024 au sein de la marque Volkswagen, des réductions toucheront également les marques de luxe Audi et Porsche, en grande difficulté, ainsi que la filiale logicielle Cariad.

Cette décision fait suite à une chute du bénéfice opérationnel de près de 53 % en 2025, à 8,9 milliards d'euros, représentant une marge sur ventes de 2,8 %, contre 5,9 % l'année précédente.

Le bénéfice net a chuté de moitié, à 6,9 milliards d'euros, sa pire performance depuis le scandale des moteurs diesel truqués en 2015.

Le groupe a supporté l'an dernier 9 milliards d'euros de charges additionnelles, dont 5 milliards liées au changement de stratégie électrique de Porsche, dont le résultat opérationnel a ainsi fondu à 90 millions d'euros en 2025, après 5,3 milliards un an plus tôt.

Par ailleurs, les tarifs douaniers des Etats-Unis ont coûté 3 milliards d'euros au groupe, et la restructuration en cours chez Volkswagen 1 milliard.

Sans ces charges, la marge opérationnelle aurait été de 4,6%, mais cela "ne suffit pas à long terme pour investir massivement dans l'avenir", a expliqué lors d'une conférence de presse Arno Antlitz, directeur financier du groupe.

"Nous devons poursuivre nos efforts pour réduire les coûts (...) et simplifier nos processus, afin d'accroître durablement notre rentabilité", a-t-il ajouté.

Le président du directoire de Volkswagen Oliver Blume à Munich, le 9 septembre 2025 ( AFP / Tobias SCHWARZ )

Les suppressions d'emplois annoncées concernent tous les domaines d'activité du groupe, à savoir l'approvisionnement, la production, les ventes et la qualité, a précisé le président du directoire de Volkswagen Oliver Blume.

Ce dernier supervisera à partir du 1er avril les secteurs développement, achats, production et vente pour l'ensemble du groupe, afin de simplifier la gestion opérationnelle tout en conservant l'autonomie des marques, a annoncé Volkswagen dans un communiqué séparé.

Avec les réductions d'effectifs déjà en cours, le groupe Volkswagen a économisé 1 milliard d'euros en 2025 et vise plus de 6 milliards d'euros d'économies annuelles d'ici 2030.

Des suppressions d'emplois supplémentaires pourraient concerner "des usines", notamment celle d'Audi située à Dresde (est), selon M. Blume.

Selon lui, les trois grandes usines allemandes ont réduit leurs coûts de production de 20 % en 2025.

- Rentabilité toujours sous pression en 2026 -

En 2025, le chiffre d'affaires de Volkswagen a presque stagné, à 322 milliards d'euros, porté par un total de 9 millions de véhicules livrés, soit 0,2% de moins sur un an.

Si l'Europe et l'Amérique du Sud ont connu une croissance de 5 à 10 %, l'Amérique du Nord a pâti des droits de douane (-12 %) et la Chine d'une concurrence intense (-6 %).

Le premier ministre chinois Li Qiang (g) serre la main du patron de Volkswagen Oliver Blume (d), le 25 février 2026 à Pékin, lors de la visite du chancelier allemand Friedrich Merz en Chine ( POOL / Michael Kappeler )

Pour contourner les barrières douanières, Volkswagen prévoit de localiser une partie de sa production aux Etats-Unis via sa marque américaine Scout, relancée pour produire des SUV et des pick-ups électriques à partir de 2027.

En Chine, jadis son principal marché désormais en perte de vitesse, et où M.Blume a accompagné fin février le chancelier allemand Friedrich Merz lors d'un voyage officiel, le groupe lance "la plus grande campagne produits de son histoire", avec de nouveaux modèles adaptés au marché local.

Pour l'année 2026, le groupe de Wolfsburg (nord) prévoit que sa rentabilité restera sous pression, en raison de la hausse des coûts des matières premières, d'une concurrence intense et des tensions géopolitiques.

Il compte néanmoins faire remonter sa marge opérationnelle dans une fourchette comprise entre 4 et 5,5%, et entre 8 et 10% d'ici à 2030.

Sa filiale PowerCo, dédiée aux batteries électriques, PowerCo, va produire en série des cellules, qui stockent l'énergie, à partir de 2026 à Salzgitter (ouest), tandis que deux autres usines en cours de construction à Valence (Espagne) et St Thomas (Canada) serviront les marchés européen et nord-américain.