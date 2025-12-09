Les entreprises américaines de gaz naturel chutent en raison d'un temps doux qui réduit la demande

9 décembre - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel sont en baisse, suivant la chute des contrats à terme sur le gaz naturel NGA/

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont baissé de 2,7 % à 4,78 $ par million d'unités thermiques britanniques

** Les prix du gaz naturel tombent à leur plus bas niveau en une semaine, en raison des prévisions de temps moins froid et de la demande au cours des deux prochaines semaines par rapport aux prévisions antérieures, d'une production presque record, d'une grande quantité de gaz stocké et d'une baisse des prix dans le monde entier

** Les pertes ont été limitées par une augmentation de la quantité de gaz acheminée vers les usines d'exportation de gaz naturel liquéfié (LNG) à des niveaux presque record

** Actions des sociétés de gaz naturel: CNX Resources

CNX.N en baisse marginale, NextDecade NEXT.O chute de 1,3 % et New Fortress Energy NFE.O plonge de 1,1 %

** Les ETFs United States Natural Gas Fund UNG.P en baisse de 2,1%, et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL.P en baisse de 3,7%