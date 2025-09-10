 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 787,40
+0,49%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les entreprises américaines de distribution d'électricité progressent grâce à Oracle
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 11:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre - ** Les actions des compagnies d'électricité américaines augmentent avant l'ouverture du marché après que les fortes prévisions d'Oracle aient fait grimper les noms de l'IA

** Oracle ORCL.N s'attend à ce que le chiffre d'affaires de son activité d'infrastructure en nuage dépasse les 500 milliards de dollars

** Les compagnies d'électricité ont constaté une augmentation de la demande des centres de données nécessaires au développement de la technologie de l'intelligence artificielle

** Vistra VST.N augmente de 2,7 %, Constellation Energy

CEG.O de 2 %

** GE Vernova GEV.N gagne 2,6 %, tandis que NuScale Power

SMR.N gagne 2,7 %

** Bloom Energy BE.N , qui a récemment conclu un partenariat avec Oracle pour déployer sa technologie de pile à combustible dans certains centres de données américains d'Oracle Cloud Infrastructure, progresse de 8,2 %

** Jusqu'à la dernière clôture, BE a progressé de 147,6 %, SMR de 97,1 %, GEV de 84,14 %, VST de 40,55 et CEG de 34,45 % cette année

Valeurs associées

BLOOM ENERGY-A
55,020 USD NYSE +2,98%
CNSTLLTN ENER CO
300,8200 USD NASDAQ +0,67%
GE VERNOVA
605,795 USD NYSE +0,92%
NUSCALE POWER
35,360 USD NYSE +4,18%
ORACLE
241,560 USD NYSE +1,23%
VISTRA
193,790 USD NYSE +3,10%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank