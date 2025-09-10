Les entreprises américaines de distribution d'électricité progressent grâce à Oracle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre - ** Les actions des compagnies d'électricité américaines augmentent avant l'ouverture du marché après que les fortes prévisions d'Oracle aient fait grimper les noms de l'IA

** Oracle ORCL.N s'attend à ce que le chiffre d'affaires de son activité d'infrastructure en nuage dépasse les 500 milliards de dollars

** Les compagnies d'électricité ont constaté une augmentation de la demande des centres de données nécessaires au développement de la technologie de l'intelligence artificielle

** Vistra VST.N augmente de 2,7 %, Constellation Energy

CEG.O de 2 %

** GE Vernova GEV.N gagne 2,6 %, tandis que NuScale Power

SMR.N gagne 2,7 %

** Bloom Energy BE.N , qui a récemment conclu un partenariat avec Oracle pour déployer sa technologie de pile à combustible dans certains centres de données américains d'Oracle Cloud Infrastructure, progresse de 8,2 %

** Jusqu'à la dernière clôture, BE a progressé de 147,6 %, SMR de 97,1 %, GEV de 84,14 %, VST de 40,55 et CEG de 34,45 % cette année