Les entrées de capitaux dans les fonds d'actions mondiaux atteignent leur plus haut niveau depuis trois semaines

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Les entrées de capitaux dans les fonds d'actions mondiaux ont atteint leur plus haut niveau en trois semaines au cours de la semaine s'achevant le 29 juillet, les investisseurs s'étant rués sur les fonds du secteur technologique dans un contexte de repli des marchés, anticipant que la hausse tirée par l'intelligence artificielle n'en avait pas encore fini.

Selon les données de LSEG Lipper, les investisseurs ont acheté pour 27,21 milliards de dollars nets de fonds d’actions mondiaux, ce qui représente leur plus important achat net hebdomadaire depuis le 8 juillet. Les valeurs technologiques ont été mises sous pression après qu’Alphabet GOOGL.O et Tesla TSLA.O ont annoncé des flux de trésorerie négatifs la semaine dernière.

Cependant, les actions mondiales ont progressé d’environ 1,5 % jeudi, après que les solides résultats de Microsoft

MSFT.O et d’Amazon AMZN.O ont apaisé les inquiétudes des investisseurs concernant les dépenses d’investissement massives dans l’ensemble du secteur.

Les investisseurs ont injecté 11,83 milliards de dollars dans les fonds d’actions américains au cours de la semaine, inversant ainsi les sorties cumulées de 10,68 milliards de dollars enregistrées au cours des deux semaines précédentes.

Les fonds d’actions européens et asiatiques ont également enregistré des entrées nettes de 7,79 milliards de dollars et 5,37 milliards de dollars, respectivement.

Les investisseurs ont injecté 5,67 milliards de dollars dans les fonds du secteur technologique, enregistrant ainsi leur plus important achat net hebdomadaire depuis le 8 juillet. Ils ont également acheté pour 2,1 milliards de dollars de fonds du secteur financier et pour 766 millions de dollars de fonds du secteur des biens de consommation de base.

Les entrées dans les fonds obligataires mondiaux ont ralenti pour atteindre leur plus bas niveau en 17 semaines, à 6,16 milliards de dollars au cours de la semaine.

Les fonds obligataires à haut rendement ont enregistré des sorties de capitaux de 789 millions de dollars, inversant largement les 815 millions de dollars d’achats nets de la semaine précédente.

Les investissements hebdomadaires nets dans les fonds obligataires d'État et les fonds obligataires à court terme ont également ralenti, s'établissant respectivement à 1,99 milliard de dollars et 478 millions de dollars, contre 3,13 milliards et 1,74 milliard la semaine précédente.

Les fonds monétaires sont restés boudés pour la troisième semaine consécutive, enregistrant des sorties nettes de 6,55 milliards de dollars.

Les fonds investis dans l’or et les autres métaux précieux ont attiré des entrées nettes de 281 millions de dollars, prolongeant ainsi leur série de succès à trois semaines.

Sur les marchés émergents, les investisseurs ont injecté 1,75 milliard de dollars dans les fonds d’actions pour la troisième semaine consécutive, mais ont retiré environ 800 millions de dollars des fonds obligataires, selon des données portant sur 28 913 fonds.