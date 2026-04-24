Les entrées de capitaux dans les fonds d'actions américains augmentent grâce à l'optimisme lié aux résultats et à l'essor de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les fonds d'actions américaines ont enregistré leur plus important afflux net de capitaux hebdomadaire depuis quatre semaines au 22 avril, portés par des résultats d'entreprises encourageants et l'optimisme suscité par les transactions commerciales liées à l'intelligence artificielle.

Les investisseurs ont acheté pour 27,98 milliards de dollars nets de fonds d'actions américaines, ce qui représente leur plus gros achat hebdomadaire depuis les quelque 36,94 milliards de dollars nets enregistrés au cours de la semaine se terminant le 25 mars. Les résultats positifs des grandes banques et de la société agroalimentaire PepsiCo PEP.O ont stimulé l'appétit pour le risque. Les données du LSEG concernant 134 sociétés du S&P 500 ont montré que les résultats du premier trimestre de 82 % des entreprises ont dépassé les estimations moyennes des analystes. Amazon AMZN.O a annoncé lundi qu'elle allait investir jusqu'à 25 milliards de dollars dans Anthropic, ce qui a renforcé la demande pour les fonds du secteur technologique.

Les fonds sectoriels ont attiré 7,1 milliards de dollars, soit une troisième semaine consécutive d'afflux de capitaux, les secteurs de la technologie, de l'industrie et de la finance enregistrant respectivement 5,03 milliards, 994 millions et 991 millions de dollars, et arrivant en tête des achats nets hebdomadaires.

Les investisseurs ont également injecté 1,47 milliard de dollars dans les fonds « value » américains et 4,92 milliards de dollars – le montant le plus élevé en cinq semaines – dans les fonds de croissance.

La demande pour les fonds obligataires s'est redressée après des ventes nettes hebdomadaires de 841 millions de dollars, ces fonds ayant attiré environ 3,4 milliards de dollars d'entrées au cours de la semaine.

Les fonds obligataires généraux nationaux imposables, les fonds de qualité « investment grade » à court et moyen terme et les fonds de dette municipale ont enregistré des achats nets de 1,91 milliard de dollars, 1,28 milliard de dollars et 1,02 milliard de dollars, respectivement, au cours de la semaine.

Dans le même temps, les investisseurs se sont détournés des fonds monétaires, avec des retraits nets de 16,1 milliards de dollars, après environ 177,72 milliards de dollars de ventes nettes la semaine précédente.