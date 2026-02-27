Les entrées dans les fonds d'actions américains ont diminué avant les résultats de Nvidia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les fonds d'actions américains ont connu une baisse significative de la demande au cours des sept jours précédant le 25 février, car les investisseurs, inquiets des valorisations élevées des entreprises technologiques et des dépenses massives dans le secteur, ont fait preuve de prudence avant les résultats du quatrième trimestre de Nvidia.

En termes nets, ils ont acheté des fonds d'actions américaines pour seulement 2,01 milliards de dollars au cours de la semaine, contre 11,76 milliards de dollars d'achats nets la semaine précédente. Les actions de Nvidia NVDA.O ont chuté de 5,46 % jeudi, malgré des résultats du quatrième trimestre supérieurs aux prévisions , alors que la croissance de son chiffre d'affaires s'est ralentie au cours du dernier trimestre.

Les fonds d'actions américaines "value" ont enregistré pour la troisième fois consécutive des entrées nettes hebdomadaires à hauteur de 630 millions de dollars, tandis que les fonds de croissance ont enregistré des sorties nettes d'une valeur d'environ 3,53 milliards de dollars.

Les entrées de fonds sectoriels américains ont diminué pour atteindre leur plus bas niveau en trois semaines, soit 152 milliards de dollars. Les secteurs de l'industrie, des métaux et des mines, et de la technologie ont enregistré des entrées nettes de 904 millions de dollars, 711 millions de dollars et 522 millions de dollars, respectivement, tandis que le secteur financier a subi des sorties de fonds de 2,26 milliards de dollars.

La demande de fonds obligataires a également diminué pour atteindre son plus bas niveau en huit semaines, les investisseurs ayant ajouté un montant net de 5,15 milliards de dollars à ces fonds au cours de la semaine la plus récente.

Les fonds de qualité à court et moyen terme ont attiré 1,51 milliard de dollars, les fonds gouvernementaux et de trésorerie à court et moyen terme ont gagné 1,12 milliard de dollars, tandis que les fonds de dette municipale ont attiré 1,03 milliard de dollars et ont mené les flux entrants dans les fonds obligataires américains.

Les flux entrants dans les fonds du marché monétaire, quant à eux, ont atteint leur plus haut niveau en trois semaines, à 21,21 milliards de dollars, au cours de la semaine.