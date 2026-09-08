Les enquêteurs ont récupéré les boîtes noires de l'avion-cargo qui s'est écrasé à Miami

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(Version révisée avec les détails de la conférence de presse)

* Cinq morts et cinq blessés après qu’un avion d’Amazon a dépassé la piste

* Un Boeing 767-33A transportant une équipe de nettoyage pour des compagnies aériennes s'est écrasé à l'aéroport

* L'avion a ensuite enfoncé la clôture périphérique et percuté un véhicule sur la route

* Les enquêteurs n'ont pas encore interrogé le pilote ni le copilote

par Daniel Trotta

7 septembre - Les enquêteurs du Bureau nationalaméricain de la sécurité des transports (NTSB) ont déclaré lundi avoir récupéré l'enregistreur de données de vol et l'enregistreur de conversations dans le cockpit d'un avion-cargo d'Amazon Prime Air qui a dépassé la piste et s'est écrasé lors de son atterrissage à Miami dimanche, tuant cinq personnes au sol.

La présidente du NTSB, Jennifer Homendy, a indiqué que ces deux appareils, communément appelés « boîtes noires », seraient renvoyés lundi soir au siège de l'agence à Washington pour y être analysés.

Le Boeing 767-33A, âgé de 32 ans et exploité par la société 21 Air LLC, basée à Miami, a dépassé la piste d’environ 1 300 pieds (396 mètres) et a percuté deux véhicules au sol: une fourgonnette Econoline située dans l’enceinte de l’aéroport, transportant sept membres d’une équipe de nettoyage de la compagnie aérienne, et un SUV Toyota qui circulait sur une route située au-delà de la clôture périphérique.

Les deux personnes à bord de l’avion, le pilote et le copilote, ont survécu et n’avaient pas encore été interrogées, a déclaré Mme Homendy lors d’une conférence de presse.

Cinq personnes ont été blessées, dont trois gravement, ont indiqué les autorités dimanche.

Mme Homendy, qui dirige une équipe de 32 enquêteursà l’aéroport international de Miami, a informé les journalistes des premières étapes de l’enquête, maisa précisé quela cause probable de l’accident ne serait pas déterminée avant la fin de celle-ci.

Le NTSBpoursuivait le recueil et l'enregistrement des éléments de preuve, tandis que des équipes continuaient à pomper le kérosène sur les lieux et dans l'appareil, ce qui entraînait la fermeture de deux des quatre pistes de l'aéroport. Bien que l'aéroport ait suspendu tous les vols immédiatement après l'accident, les vols avaient repris dimanche soir.

Invitée à décrire la scène, Mme Homendy a répondu : « Une dévastation totale. »

« On peut voir sur la chaussée des traces de pneus qui se prolongent dans l’herbe. Il y a des débris partout. La fourgonnette Econoline est complètement démantibulée », a déclaré Mme Homendy. « Quant au SUV, on peut voir les airbags, notamment ceux qui l’entourent. On peut voir des pièces provenant des véhicules, tant des véhicules de tourisme que de l’avion. »

Des photos de Reuters montraient le jet, le nez au sol et la queue relevée. Le côté droit de l’avion présentait ce qui semblait être des traces de brûlure.

Mme Homendy n’a pas donné de détails sur l’identité des personnes tuées dans l’accident, mais a précisé qu’elles provenaient des deux véhicules percutés au sol. La fourgonnette transportait une équipe de la société Professional Ocean Service Corp, qui fournit des services de nettoyage aux compagnies aériennes, et le SUV, situé au-delà de la clôture de l’aéroport, circulait sur la Northwest 67th Avenue, a-t-elle ajouté.

L’avion-cargo d’Amazon effectuait son troisième vol de la journée, en provenance de San Juan, à Porto Rico. Il avait volé de Cincinnati à Miami, puis de Miami à San Juan, plus tôtdans la journée de dimanche, avant l’accident survenu à 13 h 53 (heure de la côte Est) (17 h 53 GMT), a précisé Mme Homendy.

Une partie de l’enquête du NTSB portera sur l’importance de l’absence de revêtement de piste conçu pour arrêter les avions en fuite. Tous les aéroports américains ne disposent pas d’un système d’arrêt sur revêtement technique (EMAS).

Mme Homendy a également demandé au public d’envoyer toute photo ou vidéo de la scène, précisant que ces images pourraient aider l’enquête.