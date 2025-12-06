Les enquêteurs indiens et américains se rencontreront la semaine prochaine au sujet de l'accident d'Air India, selon Bloomberg News

L'Inde enverra des enquêteurs aux États-Unis la semaine prochaine pour examiner avec le National Transportation Safety Board les données recueillies sur l'accident mortel du vol d'Air India en juin, a rapporté Bloomberg News samedi.

Les enquêteurs indiens ont l'intention de partager leurs conclusions, y compris toute information glanée dans les enregistreurs de voix et de données de vol du cockpit de l'avion, a indiqué le rapport, citant des personnes familières avec le dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport.

La réunion aura lieu au siège du NTSB à Washington D.C., a précisé le rapport, ajoutant que les représentants des autres parties, y compris Boeing BA.N , seront présents.

Boeing a renvoyé à Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB) lorsque Reuters l'a contacté pour obtenir des commentaires. Le NTSB, le ministère indien de l'aviation civile et l'AAIB n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Le Boeing 787 Dreamliner à destination de Londres depuis la ville indienne d'Ahmedabad a commencé à perdre de la poussée et de l'altitude peu après le décollage . Les 242 personnes qui se trouvaient à bord ont été tuées, à l'exception d'une seule, et 19 autres personnes au sol ont également péri.