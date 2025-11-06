Les enquêteurs découvrent les "boîtes noires" de l'accident d'avion d'UPS qui a fait au moins 11 morts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Selon le NTSB, l'un des trois moteurs s'est détaché de l'avion au décollage

Réouverture de l'aéroport de Louisville, la piste où s'est produit l'accident sera fermée pendant 10 jours

Aucun lien apparent avec la fermeture du gouvernement américain, selon un responsable du NTSB

Le bilan comprend trois membres d'équipage et huit personnes au sol

(Mise à jour avec les derniers chiffres des victimes, détails, commentaires du NTSB, paragraphes 1-10) par David Shepardson, Allison Lampert et Lisa Baertlein

Les enquêteurs fédéraux ont localisé les enregistreurs de la "boîte noire" de l'épave de l'avion cargo d'UPS UPS.N qui s'est écrasé en flammes au décollage de l'aéroport de Louisville, dans le Kentucky, tuant au moins 11 personnes, ont annoncé les autorités mercredi.

Todd Inman, membre du National Transportation Safety Board, a également confirmé qu'un large "panache de feu" s'était formé autour de l'aile gauche de l'avion et qu'un de ses trois moteurs s'était détaché de cette aile alors que le gros porteur roulait sur la piste.

L'appareil cargo MD-11, vieux de 34 ans, se dirigeait vers Honolulu avec trois membres d'équipage à bord lorsqu'il s'est écrasé juste après avoir franchi une clôture en bout de piste lors du décollage mardi soir, percutant un certain nombre de structures situées juste au-delà de la propriété de l'aéroport, a déclaré Inman.

L'avion a immédiatement été englouti dans une boule de feu, déclenchant une série d'incendies et dispersant un champ de débris qui s'étendait sur environ un demi-mile (800 m) à travers un corridor industriel, y compris une installation de recyclage du pétrole qui a été incendiée et a explosé.

L'accident et les incendies qui ont suivi ont également entraîné la fermeture de l'aéroport pour la nuit et perturbé les activités aéroportuaires du centre UPS Worldport, la plate-forme de fret mondial de la société pour ses expéditions aériennes dans le monde entier, ralentissant ainsi les services de livraison .

Inman, lors du premier briefing du NTSB depuis la catastrophe, a déclaré que l'enregistreur de données de vol et l'enregistreur vocal du cockpit ont été construits pour résister aux impacts du crash et à la chaleur intense des incendies, et qu'ils semblaient intacts lorsqu'ils ont été retrouvés mercredi parmi les débris du crash.

"Nous sommes convaincus qu'une fois que nous les aurons envoyés à notre laboratoire à (Washington) D.C., nous serons en mesure d'obtenir une bonne lecture des données applicables, ce qui constituera un autre élément d'information qui nous aidera vraiment à comprendre ce qui s'est passé", a déclaré Inman à la presse.

LE GOUVERNEUR DÉCLARE L'ÉTAT D'URGENCE

Plus tôt dans la journée de mercredi, le gouverneur Andy Beshear a déclaré l'état d'urgence dans le Kentucky afin d'accélérer l'acheminement des ressources d'intervention sur les lieux de l'accident.

Selon les autorités, en date de mercredi après-midi, au moins huit personnes ont été confirmées mortes au sol, en plus des trois membres de l'équipage de l'avion qui ont péri.

"Les nouvelles difficiles se poursuivent aujourd'hui, car le nombre de morts à Louisville s'élève maintenant à au moins 11, et je m'attends à ce qu'il soit de 12 d'ici la fin de la journée", a déclaré Beshear dans un message sur le réseau social X. "La nouvelle la plus dure est que nous pensons que l'une des personnes perdues était un jeune enfant."

Le maire de Louisville, Craig Greenberg, a déclaré que plusieurs autres personnes restaient introuvables alors que le personnel d'urgence et les équipes de récupération parcouraient la zone de l'accident.

Les autorités ont indiqué mardi que 11 personnes blessées au sol, dont certaines très grièvement, avaient été hospitalisées. On ne sait pas si l'une d'entre elles a ensuite été comptée parmi les morts.

Environ 200 pompiers et membres du personnel d'urgence ainsi que 50 camions ont été appelés mardi pour lutter contre l'incendie qui remplissait le ciel du soir d'une épaisse fumée noire. Beshear a néanmoins indiqué qu'un centre de convention, un restaurant et une usine de Ford Motor Co F.N situés à proximité avaient échappé à l'incendie.

LES OPÉRATIONS DE L'UPS AFFECTÉES

L'aéroport international de Louisville a rouvert ses portes au trafic aérien mercredi, mais la piste où s'est produit l'accident devrait rester fermée pendant encore 10 jours, selon les autorités.

UPS a déclaré avoir interrompu les opérations de tri de colis sur son site de l'aéroport mardi, puis avoir annulé mercredi une équipe de tri de colis qui commence habituellement en milieu de matinée.

Inman, du NTSB, a déclaré qu'il n'y avait jusqu'à présent aucune preuve d'un lien entre l'accident et les 36 jours de fermeture du gouvernement américain qui ont mis à rude épreuve le contrôle du trafic aérien. Il a ajouté que la tour de l'aéroport était censée disposer d'un effectif suffisant.

La production des avions MD-11 s'est arrêtée en 2000, et le service passagers a officiellement pris fin en 2014. Boeing

BA.N est propriétaire du programme depuis sa fusion en 1997 avec McDonnell Douglas. Pour les opérations de fret, environ 50 avions MD-11 sont exploités par FedEx FDX.N et UPS dans le monde entier.

Boeing et GE Aerospace GE.N , qui produit les moteurs de l'avion, ont déclaré qu'ils avaient apporté leur soutien à l'enquête.

Anthony Brickhouse, expert américain en sécurité aérienne, a déclaré que les enquêteurs devraient se concentrer sur le moteur qui a été vu sur une vidéo en train de s'enflammer et qui semble s'être séparé de l'avion.

"L'avion est conçu pour voler en cas de perte d'un moteur, mais nous devons voir l'effet de la perte de ce moteur sur le reste de l'appareil", a déclaré Brickhouse.

L'avion avait fait le plein de carburant pour un vol de 8 heures et demie à destination d'Honolulu.

C'est le premier avion cargo d'UPS à s'écraser depuis août 2013, lorsqu'un Airbus s'est écrasé lors d'une approche d'atterrissage à l'aéroport international de Birmingham, en Alabama, tuant les deux membres d'équipage.