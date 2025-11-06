Le directeur général de JPMorgan déclare que l'Argentine pourrait ne pas avoir besoin d'un prêt bancaire et que la Fed restera probablement indépendante

Dimon fait l'éloge des réformes économiques de Milei et des investissements étrangers potentiels

JPMorgan ouvert à un financement spécial pour l'Argentine si nécessaire

Dimon pense que la Fed restera indépendante malgré les opinions de Trump sur les taux d'intérêt

(Ajoute une transcription éditée à partir du paragraphe 10) par Tatiana Bautzer

L'Argentine pourrait finalement ne pas avoir besoin d'un prêt bancaire, a déclaré mercredi le directeur général de JPMorgan Chase JPM.N Jamie Dimon, ajoutant que le président argentin Javier Milei fait du bon travail pour remanier l'économie en difficulté du pays.

"Il y a environ 100 milliards de dollars de capitaux étrangers qui pourraient bien revenir en Argentine", a déclaré M. Dimon lors d'un entretien avec Reuters à Detroit. "De grandes entreprises souhaitent y investir maintenant."

"Si Milei pouvait continuer à mettre en œuvre ses politiques jusqu'à la fin de son mandat, et peut-être pour un second mandat, il pourrait transformer l'Argentine", a déclaré M. Dimon, qui a rencontré Milei le mois dernier à Buenos Aires. Il a qualifié le président de "force de la nature" et a cité la réduction de l'inflation et la croissance économique de l'Argentine.

Le parti de M. Milei a remporté les élections législatives de mi-mandat en octobre, les électeurs lui ayant donné le mandat de poursuivre sa réforme de l'économie, qui comprend des mesures d'austérité draconiennes.

Le mois dernier, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré que le ministère travaillait avec des banques et des fonds d'investissement pour créer une facilité de 20 milliards de dollars afin d'investir dans la dette souveraine de l'Argentine.

Un prêt potentiel des banques à l'Argentine "pourrait ne pas être nécessaire", a déclaré M. Dimon. JPMorgan est présente en Argentine depuis plus de 100 ans et a participé aux précédentes restructurations de la dette. "Nous avons déjà accordé des financements spéciaux à l'Argentine par le passé; si elle en a besoin, nous sommes à l'écoute."

Dimon a également déclaré qu'il pensait que la Réserve fédérale américaine resterait indépendante, même s'il a souligné que le président américain Donald Trump continuerait d'exprimer son point de vue sur les taux, et que les présidents sont généralement en faveur d'une baisse des taux d'intérêt.

"Le président a clairement indiqué qu'il croyait en l'indépendance de la Fed. Il a également précisé qu'il s'exprimerait librement", a déclaré Dimon. "Je pense qu'elle restera indépendante."

Vous trouverez ci-dessous la transcription de l'interview de Dimon par Reuters , qui a été modifiée pour des raisons de longueur et de clarté.

LES PROBLÈMES DE CRÉDIT QUI ONT PESÉ SUR LES ACTIONS DES BANQUES

"Certaines des questions soulevées n'étaient pas bonnes, et il n'y en a pas eu qu'une seule, il y en a eu plusieurs, alors mes antennes se dressent quand je vois cela... Nous avons eu 15 ans d'un environnement très bénin."

"Nous aurons une récession qui aura un effet sur le crédit" un jour ou l'autre, mais ce ne sera peut-être pas l'année prochaine ou en 2027.

RÉGULATION

"(Les régulateurs) examinent sérieusement toutes les réglementations étendues qui ont été mises en place au cours des 15 ou 20 dernières années. Ils pensent que les banques peuvent fournir beaucoup plus de capital et de liquidités formelles sur le marché, et que cela peut être fait de manière plus sûre."

La simplification de la réglementation conduirait à « plus de croissance », a-t-il ajouté. « Chaque banque peut être différente, mais je pense que vous verrez plus de prêts hypothécaires, plus de transactions, plus de prêts, de plus en plus d'investissements. »

CONSOLIDATION DES BANQUES RÉGIONALES

"Je pense qu'elles devraient être autorisées à fusionner, et je pense que le gouvernement ne devrait pas décider qui peut fusionner... c'est pour cela qu'il y a des conseils d'administration."

"Beaucoup de ces petites banques sont exceptionnelles... Il n'est pas nécessaire de fusionner et de se faire concurrence. Certaines peuvent en ressentir le besoin."

LES ACQUISITIONS POTENTIELLES DE JPMORGAN

"C'est peu probable... Je suis convaincu que nous pouvons nous développer organiquement partout. S'il y a une acquisition, ce sera probablement quelque chose de plus petit, lié aux données ou à l'IA, qui améliore ce que nous faisons."

LE REBOND DES FUSIONS ET ACQUISITIONS

"L'administration Biden était clairement contre les transactions. Je veux dire par là qu'il s'agissait d'une réaction instinctive , et même si vous vouliez faire une transaction qui ait du sens, cela prendrait deux ans et non pas neuf mois, ce qui est une énorme distraction pour une entreprise. Et il y aurait d'autres risques énormes si l'accord est rejeté."

"Cette administration est favorable aux entreprises, elle n'approuvera peut-être pas toutes les acquisitions, mais elle veut que les entreprises se développent et investissent. C'est donc le moment, les portes sont ouvertes, l'économie est bonne et les actions sont en hausse. Mais n'oubliez pas que ces choses s'ouvrent et se ferment. Vous savez, si l'économie a des problèmes là-bas, elles se referment assez vite. Donc, si vous cherchez à faire une transaction, vous devez en faire une qui a du sens."

BANQUE NUMÉRIQUE EUROPÉENNE

"L'idée de la banque numérique Chase UK a toujours été d'être la première banque numérique européenne, elle n'a donc jamais été conçue pour un seul pays. Les licences allemandes sont transférables dans toute l'Europe."

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

L'IA permet d'économiser plus de 2 milliards de dollars, l'un des plus grands cas d'utilisation aujourd'hui est lié au risque et à la fraude, et d'autres applications majeures sont à venir en matière de marketing, d'erreurs et de traitement des documents.

RISQUES LIÉS À LA CHINE

JPMorgan examine "minutieusement" les transactions en Chine, a déclaré Dimon. « Le gouvernement américain nous dit ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire avec certaines entreprises chinoises, et nous suivons simplement cette ligne directrice. Mais ensuite, nous procédons à notre propre évaluation des risques. »

LE GOUVERNEMENT AMÉRICAIN PREND DES PARTICIPATIONS DANS DES ENTREPRISES

Dimon s'est dit d'accord pour que le gouvernement américain prenne des participations sélectives dans des entreprises pour des raisons de sécurité nationale. "Nous devons donner à ces entreprises une chance de survivre et de développer une activité réelle avant que la Chine ne les écrase", a-t-il déclaré, citant les contrats du ministère de la défense qui peuvent être utilisés comme garantie pour des prêts et pour aider à la construction d'usines aux États-Unis.