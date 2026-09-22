Les enjeux majeurs du sommet Trump-Xi qui se tiendra cette semaine à Washington

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(Mise à jour de l'article du 18 septembre pour ajouter les dernières informations concernant Boeing, les terres rares, Taïwan, l'Iran et l'IA)

par David Brunnstrom et Joe Cash

Le président américain Donald Trump accueillera cette semaine le dirigeant chinois Xi Jinping pour leur deuxième rencontre de l’année, alors que les deux dirigeants cherchent à stabiliser une relation mise à rude épreuve par des questions allant du commerce à Taïwan en passant par l’Iran, ainsi que par les inquiétudes mondiales concernant l’intelligence artificielle.

Xi arrive à Washington mercredi pour la première fois depuis plus d’une décennie. Au cours des quatre mois qui se sont écoulés depuis la rencontre entre les dirigeants des deux superpuissances à Pékin en mai , Xi a supervisé une forte augmentation des échanges commerciaux de la Chine avec le reste du monde, tandis que Trump — enlisé dans la guerre avec l’Iran et affaibli par une cote de popularité en baisse — cherche des succès économiques qu’il pourra mettre en avant auprès des Américains mécontents de la hausse des prix.

Voici quelques-uns des enjeux clés deleur sommetà la Maison Blanche jeudi:

TRÊVE COMMERCIALE OU RETOUR À LA GUERRE COMMERCIALE?

Les marchés guetteront les signes d’une prolongation de la trêve tarifaire annoncée à l’issue du sommet Trump-Xi en Corée du Sud en octobre dernier et qui doit expirer le 10 novembre. Cet accord avait mis un terme à une guerre commerciale au cours de laquelle les deux plus grandes économies mondialesavaient menacé les chaînes d’approvisionnement mondiales avec des droits de douane de rétorsion dépassant les 100 %.

Le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, a déclaré ce mois-ci que les deux pays feraient « quelques annonces concernant l’agriculture et les barrières non tarifaires », et les opérateurs guetteront les avancées sur une réduction tarifaire mutuelle convenue portant sur 30 milliards de dollars de marchandises — une mesure que la Chine pourrait le plus facilement mettre en œuvre en réduisant les droits de douane sur les importations agricoles américaines.

AVIONS ET PRODUITS AGRICOLES

Trump cherchera à annoncer des avancées commerciales avant les élections législatives de mi-mandat de novembre, notamment en concluant des contrats d’achat très médiatisés portant sur des avions Boeing et des produits agricoles.

M . Greer a déclaré lundi que la Chine progressait dans son engagement d’acheter 200 Boeing BA.N mais n’a donné aucune indication quant à l’imminence de commandes supplémentaires.

Trump avait déclaré en mai que la Chine pourrait potentiellement porter sa commande de Boeing – le premier contrat chinois majeur du constructeur depuis près d’une décennie – à pas moins de 750 appareils.

Cependant, le directeur général de Boeing, Kelly Ortberg, a minimisé la semaine dernière certaines attentes des analystes du secteur selon lesquelles la Chine pourrait passer une nouvelle commande auprès de Boeing à l’occasion des entretiens entre Trump et Xi.

"Je pense que les commandes vont augmenter à l’avenir", a-t-il déclaré lors d’une conférence destinée aux investisseurs. "Elles seront annoncées par les compagnies aériennes à leur rythme, de la manière dont elles le souhaitent."

Selon des sources du secteur, un contrat plus important est au point mort depuis des années, Donald Trump ayant menacé de priver la Chine de l’accès à des pièces de rechange essentielles pour les moteurs .

La Maison Blanche a déclaré après le sommet de mai que la Chine s’était engagée à acheter pour au moins 17 milliards de dollars par an de produits agricoles américains en 2026, 2027 et 2028.

Le sénateur américain Pete Ricketts, président républicain de la sous-commission des relations étrangères du Sénat chargée de l’Asie de l’Est, a déclaré la semaine dernière que Donald Trump devrait faire pression sur Xi Jinping pour qu’il honore ces engagements et tienne ses promesses d’ouvrir son marché à davantage d’exportations de bœuf américain.

L'EMPRISE DE LA CHINE SUR LES TERRES RARES

Pékin fait pression sur les États-Unis pour qu’ils reportent encore l’entrée en vigueur d’une réglementation qui empêcherait des milliersd’entreprises chinoisesd’accéder à des technologies américaines de pointe , tandis que Washington souhaite que Pékin facilite les exportations de terres rares et de minéraux critiques , indispensables aux applications de haute technologie , de la construction automobile à l’aérospatiale, en passant par la défense.

Selon les experts, Donald Trump a adopté une approche moins combative que d’habitude à l’approche de sa rencontre avec Xi Jinping, en raison de la puissance croissante de la Chine liée à ces minéraux critiques. La Chine contrôle jusqu’à 70 % de l’exploitation minière mondiale des terres rares, 85 % des capacités de raffinage et environ 90 % de la production d’alliages métalliques et d’aimants à base de terres rares, selon le cabinet de conseil AlixPartners.

L’administration Trump n’a jusqu’à présent pas menacé d’imposer des droits de douane élevés sur les importations chinoises ni d’interdire les exportations de technologies américaines, contrairement aux positions agressives qui avaient précédé les sommets précédents. L’année dernière, en représailles aux droits de douane de Trump, la Chine avait restreint ses exportations de terres rares, provoquant une onde de choc sur les marchés mondiaux.

TAÏWAN

Les alliés américains en Asie s’inquiètent de plus en plus de voir Trump, dans le but de s’assurer des avantages économiques, tenté d’assouplir le soutien de Washington à Taïwan, cette île dotée d’un régime démocratique revendiquée par la Chine.

Taïwan s'oppose fermement à ces revendications de souveraineté.

Bien que les États-Unis, comme la plupart des pays, n’entretiennent pas de relations diplomatiques officielles avec Taïwan, ils constituent son plus important soutien international et son principal fournisseur d’armes.

Trump a déclaré que Xi l’avait mis sous pression au sujet des ventes d’armes américaines à Taïwan lors de sa visite en mai, le président américain qualifiant par la suite un contrat en cours de transactions d’une valeur pouvant atteindre 14 milliards de dollars de "monnaie d’échange".

Outre les armes, des sources proches des efforts chinois ont indiqué à Reuters que Pékin espérait également persuader Trump de déclarer publiquement que les États-Unis s’opposaient à l’indépendance de Taïwan, au lieu de se contenter d’affirmer qu’ils ne soutenaient pas l’indépendance, ce qui est la position officielle de Washington depuis des décennies.

Tout changement de position des États-Unis sur la question de Taïwan serait très controversé, soulevant des questions quant à la détermination de Washington à défendre l’île et suscitant l’opposition au Congrès.

Lundi, le secrétaire d’État américain Marco Rubio a rencontré ses homologues japonais et sud-coréens et a réaffirmé l’engagement des États-Unis en faveur de la défense de ces alliés asiatiques clés , et les trois nations ont exprimé leur soutien à Taïwan.

Dans une lettre adressée vendredi à Trump, John Moolenaar, président républicain de la commission spéciale de la Chambre des représentants sur la Chine, a écrit, en référence à Taïwan et aux alliés américains en Asie, que les objections chinoises aux ventes d’armes américaines et à la coopération en matière de sécurité devaient être "rejetées d’emblée".

GUERRE EN IRAN

La Chine entretient des liens étroits avec Téhéran et est de loin le plus grand acheteur mondial de pétrole iranien. Washington considère que Xi est le seul à pouvoir exercer une pression sur Téhéran, mais celui-ci ne s’est guère montré disposé à le faire.

Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a déclaré que Trump et Xi poursuivraient leurs discussions sur les liens financiers de la Chine avec Téhéran lors du sommet. Mais malgré la frustration des États-Unis à l'égard de Pékin, Bessent s’est abstenu d’imposer des sanctions aux banques chinoises lorsqu’il a dévoilé le mois dernier une "offensive économique" contre l’Iran et a averti les pays de rompre leurs relations commerciales avec ce dernier.

La semaine dernière, Trump a balayé d’un revers de main un rapport selon lequel l’Iran aurait acquis des images satellites d’une base en Jordanie auprès d’entités chinoises avant une attaque qui y a coûté la vie à trois soldats américains en juillet.

Reuters a rapporté le mois dernier que Pékin vendait pour plusieurs milliards de dollars de marchandises à l’Iran par le biais d’un système de contournement des sanctions . Le ministère chinois des Affaires étrangères affirme ne pas être au courant de ces faits.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Les analystes considèrent l’intelligence artificielle comme un domaine de coopération potentiel, compte tenu de ses implications pour la sécurité nationale, la compétitivité économique et les capacités militaires, ainsi que des préoccupations communes des États-Unis et de la Chine concernant son utilisation abusive. Toutefois, selon les experts, la concurrence intense entre les deux pays dans ce domaine risque de limiter la portée de toute collaboration au-delà d’accords symboliques.

M. Bessent a déclaré, à l’issue de discussions avec le vice-Premier ministre chinois He Lifeng ce week-end, que les deux parties avaient évoqué la mise en place d’un nouveau dialogue américano-chinois sur l’IA . Celui-ci inclurait un système de notification des objectifs communs et des menaces communes, couvrant les incidents liés à l’IA qui atteignent le niveau de la sécurité nationale.

Dario Amodei, directeur général de la société américaine d’IA Anthropic, a averti ce mois-ci que la domination chinoise dans le domaine de l’IA pourrait présenter des risques pour la sécurité des États-Unis.

Les médias d'État chinois ont rejeté cet avertissement , le qualifiant de "stratagème digne de la Guerre froide", tandis que Donald Trump a balayé d'un revers de main les appels à ralentir le développement de l'IA , affirmant que des "forces très négatives" suscitaient des inquiétudes exagérées.