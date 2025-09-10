Les enfants Murdoch saluent l'accord qui a mis fin au litige concernant le trust familial

Prudence MacLeod, Elisabeth Murdoch et James Murdoch ont publié mercredi une déclaration dans laquelle ils se disent heureux d'être parvenus à un accord pour régler le litige concernant le trust de la famille Murdoch.

"Prudence, Elisabeth et James sont heureux que cette affaire soit désormais derrière eux", a déclaré un porte-parole de James Murdoch dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

La famille Murdoch a conclu un accord dans lequel Lachlan Murdoch, le fils aîné politiquement conservateur de Murdoch, consolidere le contrôle de l'empire médiatique familial qui comprend Fox News et le Wall Street Journal.

L'accord, annoncé lundi, met fin à une querelle familiale pour savoir qui contrôlera l'un des groupes médiatiques mondiaux les plus en vue, et met un terme aux questions de succession au sein de la famille Murdoch après la mort de son patriarche.

Le drame de la famille Murdoch a été largement considéré comme une source d'inspiration pour la série télévisée "Succession", qui traite des luttes intestines entre les membres d'une dynastie de médias. Sa résolution dans la vie réelle préserve l'orientation conservatrice des médias de Murdoch.