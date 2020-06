Les encours des fonds luxembourgeois repartent à la hausse

(NEWSManagers.com) -

L'industrie de la gestion d'actifs luxembourgeoise a enregistré un rebond significatif au mois d'avril, après deux mois de baisse, selon les données collectées par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Les encours ont progressé de 6,11%, pour atteindre 4.403,7 milliards d'euros. L'industrie a enregistré une collecte positive de 42,9 milliards d'euros (ou 1,03% des encours), et une hausse des valorisations de 210,9 milliards d'euros (5,08% des encours). La collecte a été principalement réalisée sur les fonds monétaires, tandis que les fonds actions et obligataires ont connu des fortunes variées selon leurs expositions géographiques et de catégories d'émetteurs.