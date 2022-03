Les encours des fonds de non coté tutoient les 10.000Md$

(NEWSManagers.com) - La barre symbolique des 10.000 milliards de dollars d'encours sera prochainement franchie dans la gestion d'actifs. Après BlackRock et les fonds indiciels cotés fin 2021, ce sera bientôt le tour des fonds de non coté, relève le cabinet de conseil McKinsey, dans son rapport annuel sur les marchés privés.

Le secteur a profité d’un bond exceptionnel de près de 33% des encours sur un an, qui affichent désormais 9 800 milliards de dollars. Celui-ci a été alimenté à parts égales par les levées de fonds (+20% sur un an) et les revalorisations, avec 1 200 milliards chacune.

Les principaux gagnants de 2021 sont les stratégies affichant les couples rendement-risque les plus élevés, comme le private equity et les infrastructures, note le rapport. Le premier segment demeure le leader du marché du non coté, avec 6,3 milliards de dollars d’actifs, et un taux de rentabilité interne annuel agrégé de 27%. Les investisseurs cherchent désormais à s’exposer à des cycles de vie plus précoces des entreprises financées, notamment le capital-risque (venture capital) et le capital-développement (growth equity). Ces deux segments représentent aujourd’hui 47% des levées de fonds dans le private equity. Les fonds d’infrastructures ont, pour leur part, dépassé pour la première fois 1 000 milliards de dollars d’actifs, avec l’aide d’une collecte historique. Les capitaux se dirigent désormais principalement vers la transition énergétique et la digitalisation.

Côté immobilier, les investisseurs sont également à la recherche de risque, via des stratégies opportunistes (+57% de collecte) et « value-add » (+12% de collecte). Les fonds immobiliers traditionnels, core et core +, ont eux décollecté. Les auteurs du rapportent estiment toutefois que la crainte d’un retour de l’inflation pourrait redonner de l’intérêt pour cette classe d’actifs.

Enfin, la dette privée a enregistré sa onzième collecte annuelle positive d’affilée. Le rapport considère que cette classe d’actifs tout terrain doit sa résilience à la variété des sous-stratégies complémentaires et décoréllées les unes aux autres proposées par les gérants d’actifs. Le direct lending compte toutefois pour 73% de la collecte sur ces dix dernières années.