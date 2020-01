Les encours de Fisch AM progressent de 7% en 2019

(NEWSManagers.com) - La société de gestion suisse Fisch Asset Management a fait état d'une progression de ses actifs gérés de 7% par rapport à fin 2018 à 10,6 milliards de francs. Une évolution due à la bonne tenue des marchés mais également à des " flux substantiels" , indique la société de gestion dans un communiqué.

Fisch AM, qui célèbre cette année son 25ème anniversaire, a par ailleurs annoncé l'introduction d'un nouveau système de gestion de portefeuille et l'externalisation dans le cloud de toute sa technologie informatique. " La solution du cloud augmente notamment notre flexibilité et notre vitesse. Nous pourrons ainsi modéliser plus rapidement et de façon plus flexible des idées d'investissement. Dans cette perspective, notre équipe de Data Science et Quant Finance va jouer un rôle clé" , a commenté Juerg Sturzenegger, directeur général de Fisch AM.