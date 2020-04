Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les enchères françaises pour les fréquences 5G décalées-Arcep Reuters • 02/04/2020 à 18:07









PARIS, 2 avril (Reuters) - La tenue des enchères pour l'attribution des fréquences mobiles 5G aux opérateurs télécoms français est décalée en raison de la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de coronavirus, a annoncé jeudi le régulateur du secteur. Dans un communiqué, l'Arcep précise qu'elle fixera une nouvelle date en fonction de l'évolution de la situation. Bouygues Telecom (Bouygues BOUY.PA ), Orange ORAN.PA , Free (Iliad ILD.PA ) et SFR (Altice ATCA.AS ) ont toutefois d'ores et déjà obtenu, chacun, un bloc de 50 mégahertz dans le cadre de la première partie du processus d'attribution prévoyant un ensemble d'engagements pour les opérateurs. "Les quatre candidats ont souscrit aux engagements prévus par le cahier des charges et pourront obtenir chacun, au terme de la présente procédure et pour un montant de 350 millions d'euros, un bloc de 50 MHz", explique l'Arcep. La deuxième partie du processus, dans le cadre d'enchères, doit permettre d'attribuer le solde des fréquences disponibles, soit 11 blocs de 10 mégahertz. (Gwénaëlle Barzic, édité par Marc Angrand)

Valeurs associées ALTICE EUROPE Euronext Amsterdam -1.61% BOUYGUES Euronext Paris +4.02% ILIAD Euronext Paris +2.19% ORANGE Euronext Paris +1.61%