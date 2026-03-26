Les emprunteurs asiatiques lèvent 2,8 milliards de dollars : LG Energy et Westpac font appel au marché de la dette

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* LG Energy Solution lève 1,6 milliard de dollars

* Westpac vend des obligations sécurisées pour 1 milliard d'euros

* Macquarie lance une émission de premier rang en dollars

(Ajoute la réponse de Macquarie au paragraphe 10) par Scott Murdoch et Yantoultra Ngui

Les emprunteurs asiatiques ont levé plus de 2,8 milliards de dollars jeudi, les investisseurs s'arrachant la dette de haute qualité dans un contexte d'incertitude concernant la guerre au Moyen-Orient et les perspectives pour le pétrole et les taux d'intérêt.

La société sud-coréenne de batteries LG Energy Solution

373220.KS a fixé le prix d'une vente d'obligations en quatre parties en dollars américains de 1,6 milliard de dollars, la banque australienne Westpac Banking Corp WBC.AX a vendu une obligation couverte de 1 milliard d'euros (1,16 milliard de dollars) et Macquarie Bank a lancé une opération de premier rang en dollars américains de taille de référence, d'après les feuilles de termes vues par Reuters.

Ces transactions font suite à un plan d'endettement de 1,8 milliard de dollars dévoilé par AIA lundi.

"En période d'incertitude mondiale, la fuite vers la qualité est très apparente et il y a une nette préférence pour les émetteurs les mieux notés", a déclaré Daeil Ahn, directeur des marchés de capitaux de la dette en Corée chez Citi.

"La demande des investisseurs pour les crédits asiatiques de bonne qualité reste forte, avec des capitaux importants disponibles pour le déploiement", a-t-il ajouté. "Il y a un grand nombre de projets en attente et les clients se tiennent prêts à capitaliser sur les fenêtres d'émission favorables dès qu'elles apparaissent, comme nous l'avons vu en début de semaine

L'opération senior non garantie de LG Energy comprenait 300 millions de dollars d'obligations 2029 au prix de 5,0 %, 500 millions de dollars d'obligations 2031 au prix de 5,25 %, 300 millions de dollars d'obligations à taux variable sur cinq ans au taux quotidien composé de financement sécurisé au jour le jour, ou SOFR, plus 156 points de base, et 500 millions de dollars d'obligations vertes 2036 au prix de 5,875 %.

Les ordres finaux ont dépassé 2,8 milliards de dollars pour les obligations 2029, plus de 3 milliards de dollars pour les obligations 2031, plus de 2 milliards de dollars pour la tranche à taux variable et plus de 3,5 milliards de dollars pour les obligations vertes 2036, selon les statistiques de l'opération.

BofA Securities BAC.N , Citigroup C.N , Credit Agricole CIB, HSBC HSBA.L et JPMorgan JPM.N ont agi en tant que co-responsables de la vente.

Contacté par Reuters, LG Energy a déclaré dans un communiqué avoir finalisé les plans d'émission des obligations mercredi, et les fonds levés "seront utilisés pour le remboursement de la dette, les dépenses d'investissement nationales et à l'étranger, les achats de matières premières et d'autres objectifs généraux de l'entreprise"

Westpac s'est refusé à tout commentaire. Macquarie a déclaré que les informations contenues dans le rapport de Reuters étaient exactes et qu'elle n'avait pas d'autre commentaire à faire.

"Les écarts de crédit en Asie ne se sont pas beaucoup élargis et il y a une demande pour les nouvelles émissions et les émetteurs bien connus et de haute qualité", a déclaré Pramod Shenoi, responsable de la recherche Asie-Pacifique et responsable des valeurs financières chez CreditSights.

"Les investisseurs examinent les implications actuelles, mais les concessions pour les nouvelles émissions varient en fonction de la journée et des niveaux de volatilité. Les obligations sécurisées sont la classe d'actifs la plus sûre et il y a toujours de la demande - elles sont notées AAA"

Westpac a fixé le prix de son obligation sécurisée du 2 janvier 2031 à 28 points de base au-dessus des mid-swaps, avec un coupon de 3,119 %.

Barclays BARC.L , BNP Paribas, Commerzbank CBKG.DE , HSBC, Natixis et Westpac ont agi en tant que chefs de file conjoints.

Macquarie Bank a lancé une émission non garantie de premier rang en dollars américains à deux tranches, comprenant des obligations à taux fixe et à taux variable à trois ans, arrivant à échéance le 29 mars 2029.

BofA Securities, Citi, Goldman Sachs GS.N , HSBC, Macquarie Capital et Wells Fargo étaient les teneurs de livre associés.

Malgré l'avalanche de transactions cette semaine, les données du LSEG en date de jeudi montrent que les émetteurs de la région Asie-Pacifique, à l'exclusion du Japon, ont levé 106,5 milliards de dollars d'obligations en devises non locales depuis le début du trimestre, soit une baisse d'environ 20 % par rapport à l'année précédente, tandis que le nombre de transactions a chuté de 258 à 167.

Les émissions en dollars américains ont représenté près de 73 % du total, tandis que la part de l'euro a augmenté pour atteindre environ 21 %, selon les données.

(1 dollar = 0,8653 euro)