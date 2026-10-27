Les émissions de la chaîne britannique Channel 4 seront diffusées sur Disney+ l'année prochaine

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Channel 4 a signé un accord avec The Walt Disney Company DIS.N afin de diffuser ses programmes sur la plateforme de streaming Disney+ au Royaume-Uni et en Irlande au début de l'année prochaine.

Grâce à cette collaboration, de nombreuses émissions de Channel 4, dont la série dramatique “Maya” avec Bella Ramsey, seront diffusées sur Disney+ en même temps que sur les propres plateformes de Channel 4, a annoncé mardi la chaîne.

La principale chaîne de télévision linéaire de Channel 4 et des centaines d’heures de son catalogue à la demande seront également disponibles dans une section dédiée de Disney+, a-t-elle précisé.

À l'instar de ses concurrents parmi les chaînes de service public, Channel 4 est confrontée à un marché publicitaire difficile et à une baisse d'audience sur ses chaînes linéaires. Elle a annoncé le mois dernier la suppression d'environ 340 postes, soit plus d'un quart de ses effectifs.

Le diffuseur a mené des discussions préliminaires avec la BBC au sujet d’un rapprochement de certaines activités, ont indiqué deux sources à Reuters au début du mois .