Les Émirats arabes unis disposent de 4 à 6 mois de réserves stratégiques de produits de base, selon le ministre

Les Émirats arabes unis disposent de réserves stratégiques de produits de base suffisantes pour couvrir les besoins pendant quatre à six mois, a déclaré mardi le ministre de l'économie, après que les conflits régionaux ont suscité des inquiétudes quant aux perturbations de l'approvisionnement.
Le ministre a ajouté que les Émirats arabes unis étaient en mesure de trouver rapidement d'autres marchés et de répondre à diverses crises.
