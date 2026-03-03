 Aller au contenu principal
Les Émirats arabes unis disposent de 4 à 6 mois de réserves stratégiques de produits de base, selon le ministre
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 13:25

Les Émirats arabes unis disposent de réserves stratégiques de produits de base suffisantes pour couvrir les besoins pendant quatre à six mois, a déclaré mardi le ministre de l'économie, après que les conflits régionaux ont suscité des inquiétudes quant aux perturbations de l'approvisionnement.

Le ministre a ajouté que les Émirats arabes unis étaient en mesure de trouver rapidement d'autres marchés et de répondre à diverses crises.

Guerre en Iran
