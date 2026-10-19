Les émeutes font chuter Paris et les autres places européennes

Les Bourses européennes commencent la semaine dans une certaine morosité, à commencer par celle de Paris, qui pâtit manifestement des graves scènes d'émeutes et de pillages qui ont marqué le week-end et ont encore affaibli l'image de la France, déjà passablement dégradée par sa situation financière difficile.

Après plus d'une heure d'échanges, le CAC 40 chute de plus de 1,3%, à 7 854 points, sous-performant ainsi nettement l'indice paneuropéen Euro Stoxx 50 (-0,9%), le DAX de Francfort (-1%), le FTSE de Londres (-0,8%) et le BEL 20 de Bruxelles (-0,6%).

En France, les manifestations organisées samedi contre la vie chère ont été émaillées de violences et d'importantes dégradations, notamment dans plusieurs grandes villes, alors que le pays traverse une période particulièrement délicate sur le plan budgétaire.

Ces événements contribuent ainsi à accentuer la défiance des marchés à l'égard de la France, dont la trajectoire des finances publiques suscite déjà de vives préoccupations chez les investisseurs, sur fond de débats budgétaires difficiles au Parlement.

Illustrant cette défiance, le rendement de l'OAT française à 10 ans se tend de 7 points de base pour atteindre 4,86%, entraînant ainsi un creusement de l'écart avec son équivalent allemand, puisque le rendement du Bund à 10 ans ne prend dans le même temps qu'un point de base, à 3,42%.

"La hausse des taux des obligations d'État conduit certains investisseurs à s'interroger sur l'intérêt de prendre des risques sur les marchés actions", note d'ailleurs Colin Graham, responsable des stratégies multi-actifs chez Robeco, dans une note de perspectives mensuelles.

"Pourtant, la solidité des bénéfices des entreprises reste un puissant moteur de la progression des actions", juge cependant le professionnel, pour qui "les actions peuvent donc continuer de progresser tant que les anticipations d'inflation ne s'envolent pas".

Les valeurs en mouvement en Europe

En attendant, la situation en France pèse lourdement sur certaines valeurs du CAC 40, comme la chaîne hôtelière Accor (-3%), la foncière d'immobilier commercial URW (-2,7%), le distributeur Carrefour (-1,4%) et la compagnie d'assurance AXA (-1,4%), les investisseurs pouvant craindre une facture élevée liée aux dégâts.

Ailleurs en Europe, Rheinmetall lâche 4,2% à Francfort, alors que l'industriel allemand de la défense a remporté, avec l'armateur suisse MSC, les enchères pour racheter le chantier naval roumain de Mangalia, qui doit notamment accueillir la construction de quatre navires de guerre commandés par la Roumanie.

IBA (Ion Beam Applications) gagne en revanche 1,3% à Bruxelles, le spécialiste belge des accélérateurs de particules passant à l'offensive dans le secteur de la médecine nucléaire et des radiopharmaceutiques à travers l'annonce d'un accord aux États-Unis et d'une innovation.

Des données et des résultats attendus cette semaine

Aucune donnée macroéconomique majeure n'est prévue ce lundi, mais les prochains jours verront paraître, notamment, l'indice ZEW du sentiment économique allemand, l'inflation britannique, l'indice du climat des affaires en France ou encore les indices PMI flash en Europe et aux États-Unis.

La semaine sera aussi marquée par la montée en puissance des publications de résultats, avec par exemple celles d'ABB, SAP, Roche, Nestlé, Hermès, L'Oréal, Safran et Eni sur le Vieux Continent, ainsi que de SpaceX, 3M, Meta, Tesla, IBM, Procter & Gamble et American Express outre-Atlantique.