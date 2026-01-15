Les éditeurs cherchent à se joindre à l'action en justice intentée contre Google au sujet de l'entraînement à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Blake Brittain

Les éditeurs Hachette Book Group et Cengage Group CNGO.PK ont demandé jeudi à un tribunal fédéral de Californie l'autorisation d'intervenir dans un projet de recours collectif contre Google GOOGL.O au sujet de l'utilisation abusive présumée de matériel protégé par le droit d'auteur utilisé pour former ses systèmes d'intelligence artificielle. Les éditeurs ont déclaré dans leur proposition de plainte que l'entreprise technologique "s'est engagée dans l'une des violations les plus prolifiques des droits d'auteur de l'histoire" pour développer ses capacités d'intelligence artificielle, en copiant le contenu des livres Hachette et des manuels scolaires Cengage sans autorisation.

Les porte-parole de Google n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur l'offre des éditeurs, qui pourrait augmenter les dommages potentiels en jeu dans l'affaire.

"Nous pensons que notre participation renforcera l'affaire, notamment parce que les éditeurs sont particulièrement bien placés pour répondre à de nombreuses questions juridiques, factuelles et de preuve soumises à la Cour", a déclaré Maria Pallante, directrice générale de l'Association of American Publishers, un groupe professionnel d'éditeurs, dans un communiqué. Le procès en cours concerne un groupe d'artistes visuels qui ont poursuivi Google pour avoir prétendument abusé de leur travail pour entraîner un générateur d'images alimenté par l'IA. Il s'agit de l'un des nombreux procès à fort enjeu intentés par des artistes, des auteurs, des labels musicaux et d'autres détenteurs de droits d'auteur contre des entreprises technologiques au sujet de l'apprentissage de l'IA. L'année dernière, Anthropic a réglé un procès pour un montant de 1,5 milliard de dollars avec un groupe d'auteurs qui l'accusaient d'avoir utilisé leurs œuvres pour entraîner son chatbot Claude.

Jeudi, les éditeurs ont cité dix exemples de leurs manuels scolaires et d'autres livres que Google aurait utilisés à mauvais escient, notamment Scott Turow et N.K. Jemisin, pour entraîner son grand modèle linguistique Gemini. Ils ont demandé au tribunal un montant non spécifié de dommages et intérêts en leur nom et au nom d'une classe plus large d'auteurs et d'éditeurs.

Le juge du district des États-Unis, Eumi Lee, décidera d'approuver ou non la demande des éditeurs de se joindre à l'affaire.