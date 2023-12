Les écoliers français, pas ennemis de la finance

les ecoliers français

En France, deux élèves sur cinq aimeraient suivre des cours d'éducation financière à l'école, selon une récente étude européenne.

Il existe une idée reçue selon laquelle le système éducatif français formerait peu à la finance, ce qui expliquerait le faible niveau de connaissances financières de nos compatriotes. Ce préjugé est conforté par une enquête diffusée le 27 mars 2023 et réalisée par le spécialiste des cours particuliers en ligne GoStudent auprès de 6.147 écoliers âgés de 10 à 16 ans de cinq pays européens (Allemagne, Autriche, France, Espagne, Italie et Royaume-Uni).

Si le millier d'enfants français sondés estiment à 68% que l'école leur permet de comprendre les sujets environnementaux et à 43% la politique, ils sont seulement 34% à penser qu'elle les aide à gérer leurs finances. Ce pourcentage est légèrement inférieur à la moyenne des cinq pays étudiés (35%). En réalité, le sentiment de ne pas être formé à la gestion d'un budget est largement répandu chez les autres écoliers européens.

Un intérêt plus faible que leurs camarades européens

Leurs camarades espagnols (38% jugent que l'école remplit son rôle dans le domaine), italiens (37%), britanniques (36%) et autrichiens (35%) font un peu mieux. En revanche, et de manière surprenante, à peine 30% des petits Allemands trouvent qu'ils sont bien préparés à la gestion de leurs finances personnelles.

Mais l'autre enseignement de l'étude de GoStudent, c'est que le sujet est loin de ne pas intéresser les chérubins européens. En moyenne, 46% des élèves des cinq pays aimeraient étudier les finances. Savoir gérer un budget arrive en quatrième place des matières non enseignées aujourd'hui que les enfants interrogées souhaiteraient appréhender, derrière la programmation de jeux vidéo (51%), l'intelligence artificielle (50%), la robotique (47%), mais devant les cryptomonnaies (36%) et les mathématiques avancées (27%).

L'intérêt des écoliers français pour la finance est un peu plus faible que la moyenne européenne (41% souhaiteraient l'étudier), ex-aequo avec la robotique, et nettement moindre que la programmation des jeux vidéo et l'IA (50% chacun). Au final, ce sont les Allemands qui sont le plus intéressés pour aborder la matière (52%), suivis des Britanniques (48%), des Autrichiens (47%), des Espagnols (46%) et des Italiens (42%). Un résultat logique, puisque les jeunes germaniques estiment être aussi les moins bien formés aux finances.

Source : https://hello.gostudent.org/2023-etude-education-du-futur