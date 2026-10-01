Les écarts entre le brut de la mer du Nord et le WTI Midland progressent légèrement en Europe

Les écarts de prix du pétrole brut américain WTI Midland ont légèrement augmenté jeudi en Europe, suite à deux offres de Vitol, tandis que BP a proposé un chargement provenant du gisement Johan Sverdrup à un prix nettement inférieur à celui pratiqué en début de semaine.
PLATTS WINDOW
Les indications sont exprimées en « franco à bord » (FOB), sauf mention contraire précisant « coût, assurance et fret » (CAF) ou « rendu à destination ».
* Aucune transaction n'a été conclue.
* WTI Midland: Vitol propose, pour la période du 28 octobre au 1er novembre, un prix égal au Brent daté majoré de 18,10 $ CIF Rotterdam, et pour la période du 18 au 22 octobre, un prix majoré de 19,40 $ CIF Rotterdam.
* En moyenne, cela équivaut à un supplément de 18,75 dollars CIF ou de 15,53 dollars FOB, selon les calculs de Reuters.
* Lors de la séance précédente, trois cargaisons de WTI Midland ont changé de mains pour une moyenne de plus 17,65 $ CIF ou 14,45 $ FOB.
* Johan Sverdrup: BP propose, pour la période du 20 au 22 octobre, un prix égal au Brent à la date de livraison majoré de 14,40 $. Lundi, BP a proposé une cargaison pour la période du 18 au 20 octobre à un prix égal au Brent à la date de livraison majoré de 23,30 $ FOB Mongstad.
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer