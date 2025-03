Les droits de douane ne sont "qu'une première étape " selon Nomura

(AOF) - Si l'impact des droits de douane sur certains secteurs et lignes de produits pourrait être important, l'effet macroéconomique global sur l'Europe devrait être faible, affirme Nomura. "Ce qui est plus préoccupant, c'est qu'il ne s'agit que d'une première étape" et que l'Europe est "désormais fermement dans le collimateur de M. Trump", notamment parce qu'elle est "responsable de plus d'importations vers les États-Unis que n'importe quel autre bloc". L'UE exporte chaque année plus de 500 milliards d'euros de marchandises vers les États-Unis.

La Commission européenne a calculé que les droits de douane supplémentaires imposés par les États-Unis sur les exportations d'aluminium et d'acier de l'UE vers les États-Unis "entraîneront des droits de douane supplémentaires pouvant atteindre 6 milliards d'euros pour les importateurs américain ".

Si l'UE envisage de lever des recettes douanières similaires en réponse à cette mesure, ce coût doit être relativisé, estime Nomura : 6 milliards d'euros de coûts d'importation supplémentaires représentent environ 1,7 % du total des importations américaines de biens dans l'UE (375 milliards de dollars en 2023). Trump devrait annoncer de nouveaux droits de douane le 2 avril, "avant même que les mesures de rétorsion européennes sur l'acier et l'aluminium ne prennent effet".

Nomura anticipe des effets négatifs "considérables" sur la croissance mondiale et européenne avant même leur mise en œuvre, "en raison de la montée des incertitudes commerciales et géopolitiques générées par la présidence Trump".