Les droits de douane américains pèsent sur le bénéfice d'exploitation d'Adidas à hauteur de 140 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Adidas ADSGn.DE s'attend à ce que les droits de douane américains aient un impact direct de 120 millions d'euros (140 millions de dollars) sur son bénéfice d'exploitation en 2025, le plus grand impact se produisant au quatrième trimestre, a déclaré son directeur général mercredi.

"Nous ne connaissons pas l'impact indirect des droits de douane. Nous ne savons pas comment le consommateur réagira aux États-Unis lorsque ces prix plus élevés entreront en vigueur", a déclaré le directeur général Bjorn Gulden lors d'une conférence de presse.

Adidas a augmenté ses prix aux États-Unis pour compenser l'impact des droits de douane.

(1 dollar = 0,8575 euro)