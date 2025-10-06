 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 915,33
-2,06%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les droits de douane américains n'en finissent plus de plomber Aston Martin
information fournie par Boursorama avec AFP 06/10/2025 à 10:04

Le constructeur automobile de luxe britannique Aston Martin Lagonda a une nouvelle fois revu à la baisse lundi ses prévisions de résultat annuel, invoquant notamment l'effet des droits de douane américains, ce qui fait plonger son action à la Bourse de Londres.

( POOL / REBECCA NADEN )

( POOL / REBECCA NADEN )

"L'environnement macroéconomique mondial auquel le secteur est confronté demeure difficile", relève Aston Martin dans un communiqué, citant d'abord "les incertitudes liées à l'impact économique des droits de douane américains" et de "la mise en oeuvre du quota" de voitures britanniques bénéficiant d'une taxe américaine réduite.

Un accord commercial entre Londres et Washington est entré en vigueur fin juin, réduisant les droits de douane pour les automobiles britanniques de 27,5% à 10%, mais seulement dans la limite d'un quota de 100.000 véhicules par an.

Le constructeur préféré de James Bond précise qu'il est aussi impacté par "des changements des taxes chinoises sur les voitures de luxe" et des "risques accrus de pressions sur les chaînes d'approvisionnement" en raison de la cyberattaque qui paralyse depuis début septembre son compatriote Jaguar Land Rover - ce dernier pourrait redémarrer la production cette semaine, selon la BBC.

Le titre d'Aston Martin à la Bourse de Londres plongeait de plus de 9% à 73,95 pence lundi matin peu après l'ouverture de la Bourse de Londres.

Les constructeurs automobiles ont été parmi les secteurs les plus durement touchés par la vague de droits de douane imposée par le président américain Donald Trump, qui veut rapatrier la production aux États-Unis.

Aston Martin avait temporairement limité ses exportations aux États-Unis en avril et mai, dans l'attente d'un accord commercial entre Londres et Washington.

La marque avait déjà revu à la baisse en juillet ses prévisions de résultat annuel, pointant, déjà, l'effet de ces taxes additionnelles outre-Atlantique.

L'entreprise, qui publiera le 29 octobre ses résultats du 3e trimestre, prévient d'ores et déjà qu'elle a livré moins de voitures que prévu pour la période et que les volumes vendus seront moins bons que prévu cette année.

Le groupe ajoute que son résultat opérationnel ajusté sera inférieur aux attentes, mais espère voir sa rentabilité rebondir l'an prochain.

Guerre commerciale
Résultats d'entreprise
Automobile / Equipementiers
Valeurs du luxe

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Nematoullo Bassirov, 58 ans, montre des déchets ramassés dans le canal d'irrigation qui passe dans sa cour, le 27 août 2025 à Kolkhozobod, dans le sud-ouest du Tadjikistan ( AFP / STRINGER )
    Au Tadjikistan, une eau abondante mais impropre
    information fournie par AFP 06.10.2025 10:15 

    Pour étancher sa soif, Nematoullo Bassirov doit puiser l'eau d'un ruisseau dans sa cour, en espérant ne pas tomber malade après l'avoir bue. Malgré les abondantes réserves hydriques du Tadjikistan, l'accès à l'eau potable reste un privilège dans ce pays montagneux ... Lire la suite

  • Le logo Saint-Gobain est visible au sommet du bâtiment du siège social de l'entreprise dans le quartier d'affaires de La Défense à Courbevoie, près de Paris
    Saint-Gobain dévoile ses objectifs 2026-30, vise une marge d'Ebitda entre 15-18%
    information fournie par Reuters 06.10.2025 10:10 

    Saint-Gobain a annoncé lundi le lancement d'un nouveau plan stratégique, baptisé "Lead & Grow" et accompagné de nouveaux objectifs financiers, le groupe disant relever sa trajectoire de croissance sur la période 2026-2030 et prévoir d'atteindre une marge d’Ebitda ... Lire la suite

  • Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe ouvre en légère baisse, la politique française pèse sur le CAC 40
    information fournie par Reuters 06.10.2025 09:47 

    Les principales Bourses européennes sont dans le rouge en début de séance après une semaine plutôt solide, tandis que la situation politique en France provoque de nouveaux remous, la composition du nouveau gouvernement de Sébastien Lecornu suscitant des critiques ... Lire la suite

  • PEUGEOT INVEST : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
    PEUGEOT INVEST : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
    information fournie par TEC 06.10.2025 09:25 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank