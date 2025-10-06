 Aller au contenu principal
BoursoFocus Le Mag : le point sur le second semestre 2025
information fournie par BoursoBank 06/10/2025 à 11:55

Dans ce numéro de BoursoFocus Le Mag, Delphine Arnaud, responsable de la gestion pilotée du contrat d'assurance vie BoursoVie et gérante allocataire chez Edmond de Rothschild Asset Management, Alexandre Taieb, gérant allocataire chez Sycomore Asset Management, Arthur Tondoux, gérant chez ODDO BHF Asset Management et responsable du CEFP, le compte d'épargne financière pilotée, et David-Olivier Azoulay, gérant allocataire chez Amundi Investment Solutions, partagent leur analyse des bouleversements économiques six mois après l'investiture de Donald Trump. Ils évoquent également leurs stratégies d'investissement face aux tensions géopolitiques et commerciales ainsi que les perspectives pour la fin d'année 2025.

