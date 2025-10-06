BoursoFocus Le Mag : le point sur le second semestre 2025

Dans ce numéro de BoursoFocus Le Mag, Delphine Arnaud, responsable de la gestion pilotée du contrat d'assurance vie BoursoVie et gérante allocataire chez Edmond de Rothschild Asset Management, Alexandre Taieb, gérant allocataire chez Sycomore Asset Management, Arthur Tondoux, gérant chez ODDO BHF Asset Management et responsable du CEFP, le compte d'épargne financière pilotée, et David-Olivier Azoulay, gérant allocataire chez Amundi Investment Solutions, partagent leur analyse des bouleversements économiques six mois après l'investiture de Donald Trump. Ils évoquent également leurs stratégies d'investissement face aux tensions géopolitiques et commerciales ainsi que les perspectives pour la fin d'année 2025.
DÉCOUVREZ LA GESTION PILOTÉE AU SEIN DE L'ASSURANCE VIE BOURSOVIE
Pas le temps de penser à votre assurance vie ?
Si vous souhaitez investir au sein d’un contrat d’assurance vie mais que vous n’avez pas le temps ou les connaissances financières nécessaires, découvrez la gestion pilotée : un service où vous déléguez la gestion de votre contrat à Generali Vie, qui prend conseil auprès de gestionnaires financiers pour sélectionner les bons supports en fonction de votre profil de risque (en échange d’une prise de risque).
Boursorama conseille le produit adapté au profil investisseur du client parmi 8 profils de gestion, le tout sans aucuns frais supplémentaires*.
Ce contrat présente un risque de perte en capital
* Le contrat comporte des frais annuels de gestion précisés dans la Notice d'Information valant Conditions Générales du contrat BoursoVie.
