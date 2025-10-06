 Aller au contenu principal
Guerre en Ukraine : la Russie annonce avoir intercepté plus de 250 drones dans l'une des plus importantes attaques ukrainiennes en 3 ans
information fournie par Boursorama avec Media Services 06/10/2025 à 11:48

Depuis le début de son offensive en février 2022, la Russie lance quasi quotidiennement drones et missiles sur l'Ukraine, qui répond régulièrement en frappant le territoire russe.

Des tirs de systèmes de défense antiaérienne à Kiev, en Ukraine. (illustration) ( AFP / SERGEI SUPINSKY )

L'Ukraine a lancé l'un de ses plus importantes attaques contre la Russie, qui a indiqué lundi 6 octobre avoir intercepté 251 drones pendant la nuit, notamment dans le secteur de la mer Noire.

Sur ce total très inhabituellement élevé, 40 drones ont été abattus au-dessus de la péninsule ukrainienne de Crimée , annexée par la Russie en 2014, 62 au-dessus de la mer Noire et cinq au-dessus de la mer d'Azov, a précisé le ministère russe de la Défense.

À Touapsé, station balnéaire de la mer Noire dans la région de Krasnodar (sud), une raffinerie de pétrole a été visée par des drones et l'attaque a provoqué un incendie dans lequel deux personnes ont été blessées, selon les services de secours locaux.

Dans la région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, 5.400 personnes restaient sans électricité après des attaques de missiles et de drones survenues la veille et dans la nuit, a indiqué le gouverneur régional Viatcheslav Gladkov sur Telegram.

Pour sa part, l'Ukraine a affirmé que la Russie avait lancé 116 drones dans la nuit. Un site d'infrastructure énergétique a été frappé dans la région de Tcherniguiv et une femme a été tuée dans la région de Kherson.

Frappes sur les infrastrucutes énergétiques

Depuis le début de son offensive en février 2022, la Russie lance quasi quotidiennement drones et missiles sur l'Ukraine , qui répond régulièrement en frappant le territoire russe. Kiev vise notamment les infrastructures énergétiques russes, mais ses attaques sont généralement limitées à quelques dizaines de drones.

De son côté, Moscou a intensifié ses frappes sur le réseau électrique ukrainien ces derniers jours, faisant craindre une campagne visant à plonger le pays dans le noir à l'approche de l'hiver , comme ce fut le cas en 2024.

Fin septembre, Moscou exerçait un contrôle total ou partiel de 19% du territoire ukrainien, selon l'analyse par l' AFP des données fournies par l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW), qui travaille avec le Critical Threats Project (CTP). Quelque 7% -la Crimée et des zones de la région industrielle du Donbass- étaient déjà contrôlés avant le début de l'assaut russe en février 2022.

Alors que les efforts diplomatiques engagés par le président américain Donald Trump pendant l'été pour mettre fin au conflit se sont enlisés, la progression de l'armée russe a de nouveau ralenti en septembre. Elle a pris 447 km2 aux Ukrainiens, accentuant le ralentissement entamé en août (594 km2) après un pic en juillet (634 km2).

Guerre en Ukraine
Défense

5 commentaires

  • 13:20

    alibaba0 qu'est que le l'OTAN est venu faire en Ukraine, à organiser des coups d'états, massacres et persécutions de civils russophones, installation de bases de la CIA à la frontière Russe, laboratoires de recherche sur la guerre biologique, menaces ouverte contre la Russie sanctions et conférences sur comment dépecer et piller la Russie après y avoir avoir organisé un changement de régime, on en passe et des meilleures.

