Les douanes chinoises bloquent l’entrée des puces Nvidia H200-sources

Les autorités douanières chinoises ont indiqué cette semaine à leurs agents que les puces d’intelligence artificielle H200 de Nvidia NVDA.O ne sont pas autorisées à entrer en Chine, selon trois sources proches du dossier.

Des responsables chinois ont également convoqué mardi des entreprises technologiques nationales à des réunions, au cours desquelles il leur a été explicitement demandé de ne pas acheter ces puces, sauf en cas de nécessité absolue, ont déclaré deux des personnes proches du dossier et une troisième source.

"La formulation employée par les responsables est si sévère qu'il s'agit pratiquement d'une interdiction pour le moment, bien que cela pourrait changer à l’avenir en fonction de l’évolution de la situation", a déclaré l'une des sources.

La H200, deuxième puce d’IA la plus puissante de Nvidia, est l’un des principaux points de friction actuels dans les relations sino-américaines.

Bien que la demande des entreprises chinoises soit forte, il reste à savoir si Pékin souhaite interdire totalement la H200 afin de permettre aux fabricants locaux de se développer, s’il réfléchit encore à l’instauration de restrictions ou si ces mesures pourraient être utilisées comme levier de négociation dans les discussions avec Washington.

La puce, dont l’administration de Donald Trump a officiellement approuvé l’exportation vers la Chine cette semaine sous certaines conditions, suscite également des inquiétudes aux États-Unis, de nombreux "faucons" craignant qu’elle ne renforce l’armée chinoise et n’érode l’avantage américain en IA.

Les sources, qui ont requis l’anonymat en raison de la sensibilité du sujet, ont indiqué que les autorités n’avaient fourni aucune justification à leurs directives et n’avaient pas précisé s’il s’agissait d’une interdiction formelle ou d’une mesure temporaire.

Reuters n'a pas été en mesure de déterminer immédiatement si les directives s'appliquaient aux commandes existantes de puces H200 ou seulement aux nouvelles commandes.

L’Administration générale des douanes de Chine, le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information ainsi que la Commission nationale du développement et de la réforme n’avaient pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters au moment de la publication. Nvidia n’a pas non plus répondu aux questions de Reuters.

(Reportage Reuters, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)