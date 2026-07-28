Les douanes américaines inspectent des usines vietnamiennes liées à la Chine, rapporte Bloomberg News

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Les autorités douanières américaines ont procédé à des contrôles inopinés dans des usines vietnamiennes liées à la Chine, a rapporté lundi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Les inspecteurs ont examiné des documents, les sources d'approvisionnement en matières premières et les processus de production afin de déterminer la valeur ajoutée avant l'exportation vers les États-Unis, précise le rapport de Bloomberg. Ils se sont également penchés sur d'éventuelles violations de la propriété intellectuelle en matière de logiciels, ajoute-t-il.

Bien que l'on craigne que les États-Unis n'augmentent et n'étendent leurs droits de douane à l'encontre du Vietnam, il n'existe aucune preuve significative indiquant que des marchandises chinoises transitent illicitement par ce pays vers les États-Unis, selon Bloomberg.

Reuters n’a pas pu vérifier ces informations. Le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis n’a pas répondu à une demande de commentaire.