 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les douanes américaines inspectent des usines vietnamiennes liées à la Chine, rapporte Bloomberg News
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 04:44
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les autorités douanières américaines ont procédé à des contrôles inopinés dans des usines vietnamiennes liées à la Chine, a rapporté lundi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Les inspecteurs ont examiné des documents, les sources d'approvisionnement en matières premières et les processus de production afin de déterminer la valeur ajoutée avant l'exportation vers les États-Unis, précise le rapport de Bloomberg. Ils se sont également penchés sur d'éventuelles violations de la propriété intellectuelle en matière de logiciels, ajoute-t-il.

Bien que l'on craigne que les États-Unis n'augmentent et n'étendent leurs droits de douane à l'encontre du Vietnam, il n'existe aucune preuve significative indiquant que des marchandises chinoises transitent illicitement par ce pays vers les États-Unis, selon Bloomberg.

Reuters n’a pas pu vérifier ces informations. Le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis n’a pas répondu à une demande de commentaire.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
87,3 -0,58%
CAC 40
8 406,06 +0,40%
Or
4 037,61 -0,96%
EUR/USD SPOT
1,13645 -0,08%
TOTALENERGIES
74,38 -2,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank