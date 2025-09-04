Les données sur l'emploi des femmes et des jeunes diplômés s'assombrissent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les indices de Wall Street en hausse d'environ 0,5 %

*

Les biens de consommation discrétionnaire mènent les gains sectoriels; les services publics sont en baisse

*

Hausse du dollar d'environ 0,3 %; baisse du brut de 0,5 %, baisse de l'or, baisse du bitcoin de plus de 2 %

*

Les rendements du Trésor américain à 10 ans tombent à environ 4,18 %

LES DONNÉES SUR L'EMPLOI S'ASSOMBRISSENT POUR LES FEMMES ET LES JEUNES DIPLÔMÉS

Alors que le marché du travail est au centre des préoccupations des investisseurs et des économistes cette semaine, l'institut Bank of America a publié des rapports soulignant la faiblesse des tendances de l'emploi en juillet pour deux groupes démographiques: les jeunes diplômés et les femmes.

Selon un rapport publié jeudi par Liz Everett Krisberg, directrice du BofA Institute, et David Tinsley, économiste principal, après la pandémie, le taux de chômage des jeunes diplômés a toujours dépassé celui de l'ensemble des travailleurs, inversant ainsi la tendance observée il y a dix ans. Ils notent que le taux de chômage général aux États-Unis a augmenté à 4,2 % en juillet, contre 4,1 % au début de l'année. Toutefois, plus de 13 % des chômeurs américains recensés dans le rapport de juillet étaient des demandeurs d'emploi sans expérience professionnelle, ce qui correspond à la génération Z. Selon le rapport, il s'agit du taux le plus élevé depuis 1988.

"Et si le marché du travail se refroidit encore, les perspectives d'emploi resteront probablement difficiles pour les jeunes travailleurs, car les tensions commerciales mondiales augmentent l'incertitude économique et certains secteurs adoptent rapidement l'IA, ce qui risque d'évincer les postes de débutants", écrivent-ils.

Un autre groupe qui a retenu l'attention de l'institut BofA est celui des femmes, selon une note de recherche qu'ils ont publiée mercredi. BofA a déclaré qu'en juillet, le taux de croissance de la participation des hommes à la population active avait "dépassé celui des femmes, inversant une tendance de six ans"

Les taux de croissance de la participation à la population active sont tombés en dessous des niveaux de 2019 pour les deux sexes, signalant un refroidissement du marché du travail. Mais le rapport de juillet du Bureau des statistiques du travail "a noté que moins de femmes - en particulier les femmes ayant des enfants - accédaient à des postes à temps plein ou y restaient"

Ils précisent également que "le taux global de changement d'emploi pour les femmes s'est modéré, ce qui limite les possibilités de changer d'emploi pour obtenir un salaire plus élevé"

Il ne fait aucun doute que ces deux segments seront surveillés de près dans le rapport sur l'emploi de vendredi.

(Sinéad Carew)

