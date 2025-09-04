Euro de basket: la France écrase l'Islande et hérite de la Géorgie en 8es

Le meneur des Bleus Elie Okobo s'envole pour un layup facile contre l'Islande à l'Euro, le 4 septembre 2025 à Katowice, en Pologne ( AFP / Wojtek RADWANSKI )

Une dernière large victoire pour la route: avant de faire leurs valises pour Riga et retrouver la Géorgie en 8e de finale de l'Euro, les Bleus ont infligé une leçon à l'Islande (114-74) jeudi à Katowice pour la dernière journée de phase de groupes.

Les vice-champions olympiques vont désormais quitter la Pologne pour rejoindre la Lettonie où ils entameront les matches couperets de la compétition, en commençant par un duel contre la Géorgie, arrivée quatrième du groupe C avec deux succès.

Après la victoire de la Slovénie sur Israël dans l'après-midi (106-96), les Bleus étaient certains de terminer premiers de leur poule (4 victoires) alors que les Géorgiens ont tremblé jusqu'au bout pour connaître leur sort.

En effet, ils ont dû attendre une fin d'un match aussi haletante que cruciale entre la Grèce et l'Espagne. La Roja avait absolument besoin d'une victoire pour éviter une élimination prématurée.

Mais les Espagnols ont finalement craqué face à la bande à Giannis Antetokounmpo (90-86) et sortent du tournoi après quatre sacres dans les six dernières éditions.

S'ils ne savaient pas encore qui croiserait leur route en huitièmes, les Bleus n'ont en tout cas fait aucun calcul sur le terrain devant les Islandais.

Ainsi, le suspense a été éteint dès un premier quart-temps efficace (36-9), lancé par l'apport du pivot Mam Jaiteh (13 points, 6 rebonds).

"Dès le début il fallait donner le bon ton, avoir la bonne intensité, a insisté Jaiteh, on était concentrés sur l'idée de +tuer+ le match car même dans ceux qu'on avait gagnés on avait eu du mal à maintenir ces écarts. On a réussi à conserver de la rigueur".

- La Géorgie, adversaire rare -

Sans forcer leur talent, les hommes de Frédéric Fauthoux y ont tous mis du leur, à l'image des bonnes rentrées d'Elie Okobo, Jaylen Hoard et Zaccharie Risacher, qui a encore battu son record de points en Bleu (15 points) quelques jours après Israël.

Cerise sur le gâteau, les Français ont retrouvé pour l'occasion une adresse à trois points qui avait jusqu'ici laissé à désirer : 8/13 à la pause (12/31 au total) avec déjà 66-34 à la pause.

"J'espère que cela rassure les joueurs, même si quatre, cinq tirs ne me plaisent pas car ils ne sont pas en rythme , pour le reste ce sont de bons tirs", a apprécié Frédéric Fauthoux, "si ça peut servir de déclic pour continuer sur cette lancée, ce serait top".

Le bonheur des joueurs de l'équipe de France après la démonstration contre l'Islance à l'Euro, le 4 septembre 2025 à Katowice ( AFP / Wojtek RADWANSKI )

Seul Nadir Hifi n'avait d'ailleurs pas marqué à la mi-temps.

Alors le Parisien a été lancé d'entrée en seconde période pour également prendre part au festival, en marquant mais aussi en livrant une délicieuse passe pour Bilal Coulibaly au moment d'atteindre la barre des 90 points en fin de troisième quart-temps (90-46).

Coulibaly qui s'est encore occupé d'inscrire le panier de la barre des 100 points dans une fin de match tranquille ou huit joueurs ont marqué au minimum 10 points.

Le tout devant son capitaine Guerschon Yabusele, qui a pu bénéficier d'un temps de jeu moindre jeudi (21 minutes). Pour rappel, la France devra faire sans Alexandre Sarr blessé, et avec seulement trois intérieurs de métiers pour la suite.

Une suite qui s'écrira donc face à la Géorgie, pour un duel rare. Les deux nations, ne se sont affrontées qu'à trois reprises, en matches amicaux, entre 2008 et 2015.

La dernière fois, les Français s'étaient d'ailleurs imposés (95-53). Mam Jaiteh, pivot des Bleus, était le seul représentant du groupe qui se lancera dimanche à l'assaut des quarts de finale.