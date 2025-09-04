Broadcom en hausse après des prévisions de recettes trimestrielles optimistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 septembre - ** Les actions du fabricant de réseaux et de puces d'intelligence artificielle Broadcom AVGO.O augmentent de 3,3 % à 316,33 $ dans les échanges prolongés

** AVGO prévoit un chiffre d'affaires de 17,4 milliards de dollars au quatrième trimestre, supérieur aux estimations de 17,01 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** "Nous prévoyons une accélération de la croissance du chiffre d'affaires des semi-conducteurs pour l'IA à 6,2 milliards de dollars au quatrième trimestre, soit onze trimestres consécutifs de croissance, car nos clients continuent d'investir massivement" - PDG Hock Tan

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'élève à 15,95 milliards de dollars, dépassant les estimations de 15,83 milliards de dollars

** AVGO a augmenté de 32% depuis le début de l'année